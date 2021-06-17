Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye Hollanda voleybol maçı için geri sayım sona eriyor. Milletler Ligi maçı öncesi spor severler voleybol maçı hakkında bilgileri ve ligdeki son durumu araştırıyor. Filenin Sultanları 13. maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Haberimizde, Türkiye Hollanda Milletler Ligi voleybol maçı hakkında bilgiler, maç tarihi ve yayın saati yer alıyor...

Türkiye Hollanda voleybol maçı 18 Haziran Cuma günü yapılacak. İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen organizasyondaki müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Maç, TRT Spor Yıldız kanalında canlı olarak yayınlanacak.

LİG FORMATI

A Milli Takım'ın yanı sıra ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland'ın yer aldığı FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde takımlar 15'er maç oynayacak.

Yapılan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek.