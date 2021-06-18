Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Formula 1'de sıradaki durak Fransa!
Giriş Tarihi: 18.6.2021 11:35 Son Güncelleme: 18.6.2021 11:40

Formula 1'de sıradaki durak !

AA
Formula 1'de sıradaki durak Fransa!

Formula 1'de heyecan 'ya taşınıyor. Fransa'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 7. yarışı bu hafta sonu koşulacak. Fransa'nın Le Castellet bölgesindeki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, 'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 7. yarışıyla sürecek.

Fransa'nın Le Castellet bölgesindeki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Yarış ise 20 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

Fransa Grand Prix'si öncesi takımından 'ın 3, 'dan 'in 2, takım arkadaşı Sergio Perez'in ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Max Verstappen (Hollanda): 105 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 101

3. Sergio Perez (Meksika): 69

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 66

5. Charles Leclerc (): 52

TAKIMLAR KLASMANI

1. Red Bull: 174

2. Mercedes: 148

3. : 94

4. : 92

5. AlphaTauri: 39

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da kim elendi? 17 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme....
Son Dakika Haberi: Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi: İsteyen emekli olabilecek
Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar resmen boşandı! Merve Dizdar'ın ihanet açıklaması sonrası gerçek ortaya çıktı...
Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu’nun tacı elinde kaldı!
Son dakika haberi: Borcu olan dikkat! 135 bin liralık borcun 54 bini siliniyor
Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Canan Ergüder son halini paylaştı! Canan Ergüder imajını tamamen yeniledi!
Son dakika: MEB beklenen karne açıklamasını yaptı! Dijital karneler E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile erişime açıldı
EURO 2020'de Türkiye gruptan nasıl çıkar? Puan durumu ile gruplardan çıkmak için en iyi 3. ihtimali formülü...
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
İbrahim Tatlıses sevenlerini korkuttu! Sessiz sedasız ameliyat olan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Formula 1'de sıradaki durak Fransa!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA