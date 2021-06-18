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Giriş Tarihi: 18.6.2021 13:34

Kandıra’dan 3 genç Ragby Milli takımında

ABBAS ÇAKAR
Kandıra’dan 3 genç Ragby Milli takımında

'ın başkenti Zagreb'de 19-20 Haziran'da yapılacak Avrupa 7'li Ragbi Trophy Serisi A Grubu'nda Kocaeli’den 3 Milli Takım sporcusu, İsrail, Romanya ve İsveç ile mücadele edecek takımda yer aldı.

İki ayaktan oluşan Avrupa 7'li Ragbi Trophy serisinin ilk ayağı 19-20 Haziran'da 'ın başkenti Zagreb'de, ikinci ayağı ise 10-11 Temmuz'da 'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilecek. Avrupa 7'li Ragbi Trophy Serisi'nde İsrail, Romanya ve İsveç ile mücadele edecek Büyük Erkekler 7'li Ragbi Milli Takımı'nda oynayacak sporcular arasında Kocaeli Kandıra'dan da 3 sporcu bulunuyor.

İLK 12 KİŞİLİK KADRODA

Ragby Milli takım seçmelerine katılan 40 kişi arasından seçilen Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi Spor Kulübü Ragby Takım hocası Selçuk Cömert, Mehmet Kahveci ve takım oyuncusu aynı zamanda Milli Takımın en genç sporcusu Eyüp Ensar Daş (18), Türkiye Ragby takımında ilk 12 kişilik kadroda yer alıyor. Burdur Lavanta Tepesinde kampta bulunan ve hafta sonu Zagrep'e ilk karşılaşmalarına giden Türkiye Ragby Milli takımı, Maç sonrası tekrar Türkiye'de kampa girecek ve 10-11 Temmuz'da Macaristan'da düzenlenecek olan turnuvaya katılacak.

ÇOK GÜZEL BİR SPOR

Anadolu Lisesi Spor Kulübü Ragby Takım hocası Selçuk Cömert, Mehmet Kahveci ve Milli Takımın en genç sporcusu Eyüp Ensar Daş (18) yaptıkları açıklamada; Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için var güçleri ile çalıştıklarını ifade ederken, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'a destekleri için teşekkür ettiler.

İki yıl boyunca Kandıra'da güzel bir çalışma yapıldığının ve takım olarak Türkiye birinciliği aldıklarının altını çizen üç genç; "Ragbi akıl, mantık ve mücadele sporu. Çok güzel bir spor. Amacımız ülkemizi iyi bir derece alarak Avrupa'nın bir üst ligine yükseltmek. İnşallah bu amaca ulaşacağız." dedi.

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Kandıra’dan 3 genç Ragby Milli takımında
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