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Giriş Tarihi: 20.6.2021 16:20 Son Güncelleme: 20.6.2021 16:27

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AA
Almanya'da zafer Marc Marquez'in

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı Grand Prix'sini, takımının İspanyol pilotu kazandı. İspanyol pilot, 2019'daki Valencia Grand Prix'sinin ardından ilk kez podyumun zirvesine çıktı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 8. ayağı, 'nın Chemnitz kentindeki 3,7 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde 30 tur üzerinden yapıldı.

, 5. sıradan başladığı yarışı kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Geçen sezonun ilk yarışında kolu kırılan ve 9 ay pistlerden uzak kalan İspanyol pilot, Kasım 2019'daki Valencia Grand Prix'sinin ardından ilk kez podyumun zirvesine çıktı.

Bitiş çizgisini liderden 1.610 saniye sonra geçen Red Bull KTM sürücüsü ikinci, Marquez'in 6.772 saniye gerisindeki Monster Energy Yamaha pilotu ise üçüncü sırayı aldı.

Quartararo, puanını 131'e çıkartarak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Sezonun 9. yarışı Hollanda Grand Prix'si, 27 Haziran'da koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. Fabio Quartararo (Fransa): 131 puan

2. Johann Zarco (Fransa): 109

3. Jack Miller (Avustralya): 100

4. Francesco Bagnaia (İtalya): 99

5. Joan Mir (İspanya): 85

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Almanya'da zafer Marc Marquez'in
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