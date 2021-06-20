Kısa Kısa...

Filenin Efeleri 2. kez finalde VOLEYBOL Erkek Milli Takımı Avrupa Altın Ligi yarı finalinde Estonya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez adını finale yazdırdı. Belçika'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dörtlü Final'de ilk seti 20-25, ikinci seti 13-25 kaybedip 2-0 geriye düşen Efeler, 25-22, 25-23 ve 15-13'lük setlerle maçı kazanmayı bildi.
İtalya'da zafere uzanan Sultanlar son 4'e kaldı
FILEDE bir başarı da kadınlardan geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nde Güney Kore'yi 3-1 yenerek dörtlü finale yükseldi. Filenin Sultanları, İtalya'daki turnuvada galibiyete 23-25, 25-20, 17-25 ve 18-25'lik setlerle ulaştı. Türkiye, en iyi 4 takımı arasında Avrupa'yı temsil eden tek takım oldu. Ay-Yıldızlılar, bugün 22.00'de Brezilya ile karşılaşacak.
Sabriye Şengül, Türk dövüş tarihine geçmeyi başardı
DÖVÜŞ sporcusu Sabriye Şengül, 'Karışık Dövüş Sanatları'ndaki ilk galibiyetini Fransız dövüşçü Mona Ftouhi'ye karşı aldı. Dubai'deki mücadelenin normal süresinde nakavt olmayınca hakem puanlama yöntemine başvurdu ve Sabriye geceyi galibiyetle kapattı. Bu sonuçla Türkiye'de ilk kez bir kadın, dövüş sporlarında bir maç kazanıp tarihe geçti.
Oyunseverler için GamerSZon açıldı
TÜRKİYE'DE her geçen gün büyüyen oyun pazarında yeni bir YouTube kanalı hizmete girdi. Oyunseverler için video paylaşım platformu kanalı hazırlayan Red Bull firması, GamerSZon'u kullanıcıların hizmetine sundu. İçeriği tamamen Türkiye'de çekilecek kanalda Orkun Işıtmak, Kıvanç Talu ve Irmak Kazuk gibi oyun dünyasının tanınan isimleri sunum yapacak. Gerçekleşecek programlar, farklı içerik ve konuklarıyla her cuma saat18.00'de yayımlanacak
'Futbolcuların hiç değeri yok mu' deyince ceza aldı
GÜNEY Amerika Konfederasyonu (CONMEBOL), Copa Amerika'nın düzenlenmesini eleştirdiği için Bolivya'nın forveti Martins'e 1 maç ceza verdi. Arjantin ve Kolombiya'ya verilen organizasyon iç karışıklıklar sebebiyle Brezilya'ya alınmıştı. Martins, "Bir kişi ölürse ne yapacaksınız? Derdiniz para. Oyuncuların hayatlarının hiç değeri yok mu?" yorumunu yapmıştı.