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Giriş Tarihi: 22.6.2021

Emel attı kota geldi

Emel attı kota geldi
Avrupa takımlar Şampiyonası 1. Lig yarışmalarında milli atlet , gülle atmada 18.50 m'lik derecesiyle olimpiyat vizesi aldı. 'daki gülle atma mücadelesini 18.50 m ile kazanan Emel, aynı dereceyle gidilen olimpiyat barajını yakalayarak adını Tokyo 2020'ye yazdırdı. Dereli, 'dan sonra ikinci olimpiyatına gidecek. Gençlik ve Spor Bakanı , "Uluslararası arenada elde edilen böyle kıymetli başarıların, gençlerimize de büyük bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum" dedi. Atletizm Federasyonu Başkanı da, "Bireysel olarak hâlâ kota şansı süren 5-6 atletimiz var. 4x400 karışık takımımızın da şansı matematiksel olarak sürüyor" diye konuştu.

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