Emel attı kota geldi

Avrupa takımlar Şampiyonası 1. Lig yarışmalarında milli atlet Emel Dereli, gülle atmada 18.50 m'lik derecesiyle olimpiyat vizesi aldı. Romanya'daki gülleatma mücadelesini 18.50 m ilekazanan Emel, aynı dereceylegidilen olimpiyat barajını yakalayarakadını Tokyo 2020'yeyazdırdı. Dereli, 2016 Rio'dan sonra ikinci olimpiyatına gidecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Uluslararası arenadaelde edilen böyle kıymetli başarıların,gençlerimize de büyük birmotivasyon kaynağı olacağına inanıyorum" dedi. Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da, "Bireysel olarak hâlâ kota şansı süren 5-6 atletimiz var. 4x400 karışık takımımızın da şansı matematiksel olarak sürüyor" diye konuştu.