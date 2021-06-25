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Giriş Tarihi: 25.6.2021 15:01 Son Güncelleme: 25.6.2021 15:01

Dünyayı koşarak turlayan Fransız Marie Leautey, Avrupa etabını İstanbul'da tamamladı

AA
Dünyayı koşarak turlayan Fransız Marie Leautey, Avrupa etabını İstanbul'da tamamladı

ransız koşucu Marie Leautey, 6 Aralık 2019'da Avrupa'nın en batı noktası olan Portekiz'deki Roca Burnu'ndan başladığı dünya turu kapsamında 16 Haziran'da Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yaptı.

İki yıl sürecek bir dünya turu planlayan 43 yaşındaki Marie Leautey, macerasının 445. gününde İstanbul'da Avcılar-Fatih güzergahını koştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul da Marie Leautey'e destek verdi. Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Küçük Ayasofya'da başlayıp, Taksim'de sona eren güzergahta Marie Leautey'e 10 kilometre eşlik etti.

Leautey'in çok zor bir iş başardığını belirten Renay Onur, Fransız koşucuyu 7 Kasım 2021'de yapılacak N Kolay İstanbul Maratonu'na davet etti.

Marie Leautey'in Küçük Ayasofya'da başlayan parkuru Fransız Sarayı'nda noktalandı. Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, Leautey'i karşılayarak vatandaşına çiçek verdi.

Leautey, 23 bin kilometrenin üzerinde bir mesafe koşacağı dünya turu kapsamında 4 kıta ve 23 ülke geçmeyi hedefliyor. Avrupa turunu İstanbul koşusuyla tamamlayan Leautey, Amerika kıtasındaki yolculuğuyla serüvenine devam edecek.

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Dünyayı koşarak turlayan Fransız Marie Leautey, Avrupa etabını İstanbul'da tamamladı
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