Gazi Koşusu heyecanı

Türk at yarışçılığının derbisi, yarın Veliefendi Hipodromu’nda olacak. 2 bin 400 metre mesafeli koşunun birincilik ödülü 2 milyon 100 bin TL
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 95'incisi yarın yapılacak. 2400 metremesafede koşulacak yarışta 22 atfinişi ilk sırada görmek için mücadeleedecek. Belirli şartları taşıyan 3 yaşındaki atların koştuğu ve her atın hayatları boyunca bir kez katılabildiği Türk atçılığının en prestijli koşusunun klasiği haline gelen "şıklıkyarışı" ise çevrim içi platformlar aracılığıyla takip edilecek.
TOPLAMDA 3 MİLYON 134 BİN TL
Birincilik ödülü 2 milyon 100 bin TL olarak belirlenirken, ikinciye 840 bin, üçüncüye 420 bin, dördüncüye 210 bin, beşinciye 105 bin TL verilecek. Koşuyu kazanan tayın sahibi ise birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte 3 milyon 134 bin 100 lira ikramiye kazanacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutar yetiştiricilik primi ile 3 milyon 737 bin850 liraya ulaşacak.