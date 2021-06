Gazi Koşusu heyecanı

Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu 'nun 95'incisi yarın yapılacak.Belirli şartları taşıyan 3 yaşındaki atların koştuğu ve her atın hayatları boyunca bir kez katılabildiği Türk atçılığının en prestijli koşusunun klasiği haline gelenise çevrim içi platformlar aracılığıyla takip edilecek.Birincilik ödülü 2 milyon 100 bin TL olarak belirlenirken, ikinciye 840 bin, üçüncüye 420 bin, dördüncüye 210 bin, beşinciye 105 bin TL verilecek. Koşuyu kazanan tayın sahibi ise birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikteikramiye kazanacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutar yetiştiricilik primi ileliraya ulaşacak.