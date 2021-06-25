Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Gazi Koşusu heyecanı
Giriş Tarihi: 25.6.2021

Gazi Koşusu heyecanı

Gazi Koşusu heyecanı

Türk at yarışçılığının derbisi, yarın Veliefendi Hipodromu’nda olacak. 2 bin 400 metre mesafeli koşunun birincilik ödülü 2 milyon 100 bin TL

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 95'incisi yarın yapılacak. 2400 metre mesafede koşulacak yarışta 22 at finişi ilk sırada görmek için mücadele edecek. Belirli şartları taşıyan 3 yaşındaki atların koştuğu ve her atın hayatları boyunca bir kez katılabildiği Türk atçılığının en prestijli koşusunun klasiği haline gelen "şıklık yarışı" ise çevrim içi platformlar aracılığıyla takip edilecek.

TOPLAMDA 3 MİLYON 134 BİN TL
Birincilik ödülü 2 milyon 100 bin TL olarak belirlenirken, ikinciye 840 bin, üçüncüye 420 bin, dördüncüye 210 bin, beşinciye 105 bin TL verilecek. Koşuyu kazanan tayın sahibi ise birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte 3 milyon 134 bin 100 lira ikramiye kazanacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutar yetiştiricilik primi ile 3 milyon 737 bin 850 liraya ulaşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor finalistleri kim oldu? TV8 24 Haziran 2021 SMS sıralaması ile Survivor’da kim elendi? Acun Ilıcalı açıkladı, İsmail mi, Ayşe mi, Aleyna mı, Poyraz mı?
Son dakika haberi: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi belli oldu: 2021 Emekli temmuz zammı ile...
Son dakika: EURO 2020’de geceye damga vuran karar! Portekiz-Fransa maçında yer yerinden oynadı…
SON DAKİKA | Müge Anlı ve Osman Büyükşen canlı yayında gözyaşlarını tutamamıştı! Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde yeni iddialar!
Fatih Portakal "İnanmıyorum" demişti! Yarın 18 yaş üstü tüm vatandaşlar aşı randevusu alabilecek
Son dakika haberler: Prof. Dr. Ersoy'dan flaş İstanbul depremi açıklaması | Artık aktif bir fay hattı var
"Sen kimsin Hadsiz Pedro" Tülin Şahin’in kızının babası Portekizli Pedro de Noronha’dan Türkiye'ye hakaret!
Son dakika: Fatih Terim özellikle istemişti! Galatasaray’ın Florentino Luis transferinde önü açıldı…
SON DAKİKA: Altın fiyatları için işler giderek kızışıyor! Peş peşe açıklamalar: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Son dakika: Cristiano Ronaldo’nun geleceğine dair soru işaretleri artıyor! Yeni adresi neresi olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazi Koşusu heyecanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA