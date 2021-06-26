En büyük koşu bugün

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu’nun 95’incisi bugün Veliefendi Hipodromu’nda koşulacak
Türk atçılığının derbisi" olarak ifade edilen Gazi Koşusu'nun 95'incisi bugün gerçekleşecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den beri düzenlenen yarışta 3 yaşlı 22 İngiliz safkan, 2 bin 400 metre çim pistte mücadele edecek. Koşuya Koronavirüs önlemlerikapsamında seyirci alınmayacak. Organizasyonda en iyi dereceyi, 1996'da Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot" isimli safkan, 2.26.22 ile yaptı. Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, 9 kezle Mümin Çılgın oldu. Son 6 yılda bitişi ilk sırada gören Ahmet Çelik, koşuyu üst üste kazanma rekorunu elinde bulunduruyor. Yarış 17.15'ten itibaren A Spor'dan naklen yayınlanacak.