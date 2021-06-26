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Giriş Tarihi: 26.6.2021 12:05 Son Güncelleme: 26.6.2021 12:05

Valtteri Bottas Avusturya'da 3 sıra geriden başlayacak!

AA
Valtteri Bottas Avusturya'da 3 sıra geriden başlayacak!

Formula 1'de pilotlar klasmanında 59 puanla beşinci sırada yer alan Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, pit alanındaki tehlikeli sürüşü nedeniyle Avusturya'daki Steiermark Grand Prix'sine 3 sıra geriden başlayacak.

Formula 1 takımlarından Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, pit alanındaki tehlikeli sürüşü nedeniyle üç sıra geriden başlama cezası aldı.

Formula 1'den yapılan açıklamada, Avusturya'daki Steiermark Grand Prix'sinin dünkü antrenman turlarında Bottas'ın kendi garajından ayrıldıktan sonra pit alanında aracının kontrolünü kaybederek spin atması ve McLaren çalışanlarının hayatını tehlikeye sokması nedeniyle yarınki yarışa üç sıra geriden başlayacağı kaydedildi.

71 turluk Steiermark Grand Prix'sinin sıralama turları, bugün TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise yarın aynı saatte gerçekleştirilecek. Bu sezon üç kez üçüncü olarak podyuma çıkan Bottas, pilotlar klasmanında 59 puanla beşinci sırada yer alıyor.

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Valtteri Bottas Avusturya'da 3 sıra geriden başlayacak!
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