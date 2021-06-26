Yat şöleni başladı

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat arışları'nın startı verildi
Medya sponsorluklarını Sabah, Daily Sabah,A Spor, A Para, Inbusiness ve Şamdan dergilerinin üstlendiği 2. Uluslararası Yat Yarışları, Marmaris'te başladı. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'na 7 ülkeden 300 yarışmacı, 37 yelkenli katıldı. Dev organizasyonun startı için Kordon Caddesi'nde özel platform kurulurken startını Muğla Valisi OrhanTavlı verdi. Marmaris- Bodrum rotasında Halikarnas Kupası için yapılacak mücadelede Bodrum, Datça ve Marmaris'in eşsiz güzellikteki koyları ve Knidos Antik Kenti'nin tarihi dokusunun maviyle buluştuğu muhteşem manzarası yarışçılara eşlik edecek. Muğlaetabı, yarın Bodrum Kalesi'ndedüzenlenecek olanödül töreniyle sona erecek.İstanbul etabı ise 29-31 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Marmaris'te başlayıp Datça ve ardından 40 saatlik yelken basmayla Bodrum'a kadar sürecek Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları, ilçede startı izleyen turistleri de hayran bıraktı. Yarışları başlatan isim ise Muğla Valisi Orhan Tavlı oldu.