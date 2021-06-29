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Giriş Tarihi: 29.6.2021 19:44

Fransa Bisiklet Turu

AA
Fransa Bisiklet Turu

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 4. etabını, Deceuninck-Quick-Step takımının Büyük Britanyalı sporcusu Mark Cavendish kazandı. Organizasyon, yarın Change yerel idaresi ile Laval kenti arasındaki 27,2 kilometrelik bireysel zamana karşı 5. etapla devam edecek.

Fransa'da Bisiklet Turu 4. etabını, Deceuninck-Quick-Step takımının Büyük Britanyalı sporcusu Mark Cavendish kazandı

Bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Redon ile Fougeres yerel idareleri arasındaki 150,4 kilometrelik 4. etabında Cavendish, 3 saat 20 dakika 17 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı. 36 yaşındaki Cavendish, Fransa Bisiklet Turu'nda 31. etap zaferini yaşadı.

Düzlük 4. etabı Arkea-Samsic takımının Fransız bisikletçisi Nacer Bouhanni ikinci, Alpecin-Fenix ekibinden Belçikalı Jasper Philipsen ise üçüncü sırada bitirdi.

Genel klasmanda 16 saat 19 dakika 10 saniyelik süreye ulaşan Alpecin-Fenix'ten Hollandalı Mathieu van der Poel, ikinci etapta ele geçirdiği sarı mayoyu korudu.

Organizasyon, yarın Change yerel idaresi ile Laval kenti arasındaki 27,2 kilometrelik bireysel zamana karşı 5. etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

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