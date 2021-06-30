Haber Hattı

TAHIR Kıran'ın başkanlık koltuğuna oturduğu Çaykur Rizespor, transferde hız artırdı. Önceki gün teknik direktör Bülent Uygun ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Karadeniz ekibi, dün de Medipol Başakşehir'de forma giyen Cemali Sertel'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Geçen sezon Başakşehir'de 13 lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan 21 yaşındaki sol bek, Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreninde Rize forması giyeceği için çok mutlu olduğunu söyledi.
Tekerlekli sandalyeeskrimde ilk kota hakkı
PARALIMPIK milli yüzücü Koral Berkin Kutlu ile tekerlekli sandalye eskrim branşında Hakan Akkaya, Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alarak gururlandırdı. Bu sonuçla Türkiye, paralimpik oyunları tarihindeilk kez tekerlekli sandalye eskrimbranşında kota hakkı kazanmış oldu. Bu başarıyla paralimpikte kota sayısı yüzme branşında 5'e, toplamda ise 43'e yükseldi.
Avrupa Şampiyonası'ndarekor Cüneyt Çakır'ın
TÜRK hakemliğinin önde gelen isimlerinden Cüneyt Çakır, Hırvatistan-İspanya maçını yönetirken tarihi bir başarıya da imza attı… Normal süresi 3-3 biten maçı uzatmalarda Matadorlar 5-3 kazanırken, çeyrek final biletini de cebine koymuştu. EURO2012 ve 2016'nınardından EURO2020'de dedüdük çalandeneyimlihakem, bu turnuvalarda toplam 9 mücadeleyi yönetirken, şampiyona tarihinde en çok maç yöneten isim olarak kayıtlara geçti.
Fransa Bisiklet Turu'nda43 yıl sonra tarihi protesto
FRANSA Bisiklet Turu'nda önceki gün yaşanan kaza sonrasında dün sporcuların protestosu vardı. Bir seyircinin kenardan açtığı pankartın bir sporcuya çarpması ile başlayan düşüşe 50'ye yakın bisikletçi de dahil olurken çok sayıda yaralanma yaşanmıştı. Dün ise tecrübelisporcuların önderliğinde
1978'deki protestonunardından ilk kez yarışdurdu. Güvenliklerinin yeterince sağlanmadığı gerekçesi ile 1 dakika boyunca bekleyen bisikletçiler sonrasında yarışa devam etti. Yarışın 4. etabında zafere ulaşan ise Mark Cavendish oldu.
Red Bull Yağlı Direk içingeri sayım başladı
TÜRKİYE'NİN en geleneksel ve eğlenceli yarışlarından olan Yağlı Direk, tüm heyecanı ve neşesiyle yeni yarışmacılarını bekliyor. Bu seneden sonra Red Bull Yağlı Direk olarak gerçekleştirilecek mücadele, bir kez daha adrenalin ve tutkuyu bir araya getirecek. Katılımcıların40 derecelik bir açıyla yerleştirilmişve yağa bulanmış kütüğünucundaki Türk Bayrağı'nıalmaya çalıştıkları etkinlik yarın yapılacak. Trabzon'da Faroz Limanı'nda ve Alanya'da da İskele Meydanı'nda eş zamanlı gerçekleştirilecek Red Bull Yağlı Direk'te ayrıca en güzel düşüş de seçilecek.
Koç Holding, TMOK'unresmi sponsoru oldu
KOÇ Holding, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) resmi sponsoru oldu. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada, "Bu zor günlerde yeniden güç ve kader birliği yapmak üzere TMOK'un ve milli sporcularımızın yanındayız" dedi. TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ise Koç Holding'in Türkiye'nin spor ülkesiolarak anılmasınabüyük destek sağladığına dikkati çekti.