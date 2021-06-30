Haber Hattı

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Giriş Tarihi: 30.6.2021

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Çaykur rızespor Sertel'i transfer etti

TAHIR Kıran'ın başkanlık koltuğuna oturduğu Çaykur Rizespor, transferde hız artırdı. Önceki gün teknik direktör Bülent Uygun ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Karadeniz ekibi, dün de Medipol Başakşehir'de forma giyen Cemali Sertel'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Geçen sezon Başakşehir'de 13 lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan 21 yaşındaki sol bek, Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreninde Rize forması giyeceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Tekerlekli sandalye eskrimde ilk kota hakkı
PARALIMPIK milli yüzücü Koral Berkin Kutlu ile tekerlekli sandalye eskrim branşında Hakan Akkaya, Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alarak gururlandırdı. Bu sonuçla Türkiye, paralimpik oyunları tarihinde ilk kez tekerlekli sandalye eskrim branşında kota hakkı kazanmış oldu. Bu başarıyla paralimpikte kota sayısı yüzme branşında 5'e, toplamda ise 43'e yükseldi.

Avrupa Şampiyonası'nda rekor Cüneyt Çakır'ın
TÜRK hakemliğinin önde gelen isimlerinden Cüneyt Çakır, Hırvatistan-İspanya maçını yönetirken tarihi bir başarıya da imza attı… Normal süresi 3-3 biten maçı uzatmalarda Matadorlar 5-3 kazanırken, çeyrek final biletini de cebine koymuştu. EURO 2012 ve 2016'nın ardından EURO 2020'de de düdük çalan deneyimli hakem, bu turnuvalarda toplam 9 mücadeleyi yönetirken, şampiyona tarihinde en çok maç yöneten isim olarak kayıtlara geçti.

Fransa Bisiklet Turu'nda 43 yıl sonra tarihi protesto
FRANSA Bisiklet Turu'nda önceki gün yaşanan kaza sonrasında dün sporcuların protestosu vardı. Bir seyircinin kenardan açtığı pankartın bir sporcuya çarpması ile başlayan düşüşe 50'ye yakın bisikletçi de dahil olurken çok sayıda yaralanma yaşanmıştı. Dün ise tecrübeli sporcuların önderliğinde

1978'deki protestonun ardından ilk kez yarış durdu. Güvenliklerinin yeterince sağlanmadığı gerekçesi ile 1 dakika boyunca bekleyen bisikletçiler sonrasında yarışa devam etti. Yarışın 4. etabında zafere ulaşan ise Mark Cavendish oldu.

Red Bull Yağlı Direk için geri sayım başladı
TÜRKİYE'NİN en geleneksel ve eğlenceli yarışlarından olan Yağlı Direk, tüm heyecanı ve neşesiyle yeni yarışmacılarını bekliyor. Bu seneden sonra Red Bull Yağlı Direk olarak gerçekleştirilecek mücadele, bir kez daha adrenalin ve tutkuyu bir araya getirecek. Katılımcıların 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve yağa bulanmış kütüğün ucundaki Türk Bayrağı'nı almaya çalıştıkları etkinlik yarın yapılacak. Trabzon'da Faroz Limanı'nda ve Alanya'da da İskele Meydanı'nda eş zamanlı gerçekleştirilecek Red Bull Yağlı Direk'te ayrıca en güzel düşüş de seçilecek.

Koç Holding, TMOK'un resmi sponsoru oldu
KOÇ Holding, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) resmi sponsoru oldu. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada, "Bu zor günlerde yeniden güç ve kader birliği yapmak üzere TMOK'un ve milli sporcularımızın yanındayız" dedi. TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ise Koç Holding'in Türkiye'nin spor ülkesi olarak anılmasına büyük destek sağladığına dikkati çekti.

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