Devamı Tokyo’da

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Giriş Tarihi: 3.7.2021

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Elmas Lig’in Oslo ayağında Kevin Young’a ait olan 46.78’lik rekoru 46.70’e çeken Norveçli atlet, “Olimpiyatta da rekor kırabilirim” dedi

Atletizmde erkeklerde ABD'li atlet Kevin Young'a ait olan ve en uzun süreli rekor olan 400 metre engelli rekorunu 29 yıl sonra geçen Norveçli Karsten Warholm gözünü Tokyo Olimpiyatları'na dikti. Young'ın rekoru kırdığı 1992'den 4 yıl sonra dünyaya gelen Warholm, 46.70 ile Young'ın 46.78'lik rekorunu da ele geçirirken yarış sonrası, "Çok iyi koştuğumu biliyordum. Olimpiyatta da başka bir rekor kırabilirim" dedi.

HATİPOĞLU: ANKARA'DA 45.90 BİLE KOŞABİLİR!
Elvan Abeylegesse'nin antrenörü olarak ilk ve tek dünya rekorumuza imza atan Ertan Hatipoğlu, Warholm'un bu performansını SABAH Spor'a değerlendirdi: "Warholm, dünya rekorunu 400 metre engelliye uygun olmayan, çabuk ilk 200 metreye rağmen kırdı. Daha sakin gitse, 46 saniye başı gelirdi... Rakımlı, rüzgârsız bir ortam bulsa, örneğin Ankara gibi, 45.90 koşmaya hazır ki bu da düz 400 metre yarışında 44 saniye demektir! Ancak Tokyo'da madalya garanti değil..."

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