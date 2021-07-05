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Giriş Tarihi: 5.7.2021 16:54

Bakan Kasapoğlu milli yüzücü Defne Taçyıldız'ı tebrik etti

AA
Bakan Kasapoğlu milli yüzücü Defne Taçyıldız'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Federasyonundan (FINA) aldığı davetle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan milli yüzücü Defne Taçyıldız'ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, daha önce kadınlar 200 metre kelebekte elde ettiği 2.09.37'lik derecesiyle milli yüzücü Defne Taçyıldız'ın, FINA'dan davet alarak Tokyo 2020'ye katılma hakkı kazanması sebebiyle tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında, "Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında, ay-yıldızlı bayrağımızın ardında yürüyecek neferlerimizin sayısı her geçen gün artarken, milli yüzücümüz Defne Taçyıldız'ın bugün aldığı davet ile havuzda mücadele edecek sporcu sayımızın 10'a ulaşması bizleri mutlu etmiştir. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projemiz ile tüm Türkiye'yi yüzme havuzları ile donattığımız bir dönemde, kendisini izleyen gençlerimize rol model olacak Defne kardeşimin, Tokyo 2020'de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor ve kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Bakan Kasapoğlu milli yüzücü Defne Taçyıldız'ı tebrik etti
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