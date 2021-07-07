Yüzmede tarihi şampiyonluk

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Tomsk şehrindeki organizasyonda Derin Toparlak, erkekler 1500 metre suüstünde 12.38.27'lik derecesiyledünya şampiyonu oldu. Böylece büyükler paletli yüzmede dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olarak adını tarihe yazdırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Toparlak için tebrik mesajı yayınlayıp, "Başarısı bizleri gururlandırdı. Milli sporcumuzun dünya şampiyonluğunda emeği geçenleri de tebrik ediyor, Derin Toparlak'ın başarılarının devamını diliyorum" dedi. Milli yüzücü Merve Tuncelise Avrupa Gençler YüzmeŞampiyonası'nda 800metre serbest stil elemelerindeki8.28.03'lük derecesiyleAvrupa gençler rekorunukırdı.