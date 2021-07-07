Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Yüzmede tarihi şampiyonluk
Giriş Tarihi: 7.7.2021

Yüzmede tarihi şampiyonluk

Yüzmede tarihi şampiyonluk
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Tomsk şehrindeki organizasyonda Derin Toparlak, erkekler 1500 metre su üstünde 12.38.27'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu. Böylece büyükler paletli yüzmede dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olarak adını tarihe yazdırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Toparlak için tebrik mesajı yayınlayıp, "Başarısı bizleri gururlandırdı. Milli sporcumuzun dünya şampiyonluğunda emeği geçenleri de tebrik ediyor, Derin Toparlak'ın başarılarının devamını diliyorum" dedi. Milli yüzücü Merve Tuncel ise Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbest stil elemelerindeki 8.28.03'lük derecesiyle Avrupa gençler rekorunu kırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: 511 milyon lirayla kaçmıştı! İşte Tosuncuk’un cebinden çıkan para...
Zamlı emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 2021 için tarih belli oldu! - Son Dakika Haberler
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: En yüksek maaşlı meslekler sıralandı
Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan yıllar sonra oğulları Emir Aras’la böyle görüntülendi!
Düzce’de selde mahsur kalanları kurtarma çalışması başlatıldı
Memur ve Emekli maaş zammı tablosu yayınlandı! 2021 SSK ve Bağkur Temmuz ayı memur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç para oldu?
Almanya, 8 milyon euro ile kaçan Yasemin'i konuşuyor! Yasemin Gündoğan'ı dedesi anlattı
Son dakika: 6 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! Aşılamayla birlikte tablo umut veriyor
EURO 2020'de ilk finalist İtalya! Dev maçta kazananı penaltı atışları belirledi...
Son dakika: 12 kişiyi hunharca öldürmüştü! Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında karar verildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüzmede tarihi şampiyonluk
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA