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Giriş Tarihi: 9.7.2021 20:11

Fransa Bisiklet Turu'nun 13. etabını Mark Cavendish kazandı

AA
Fransa Bisiklet Turu'nun 13. etabını Mark Cavendish kazandı

Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 13. etabını Deceuninck-Quick-Step takımının Büyük Britanyalı sporcusu Mark Cavendish kazandı. Turda 34. etap zaferini elde eden 36 yaşındaki Cavendish, Belçikalı Eddy Merckx'e ait rekora ortak oldu.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 13. etabını, Deceuninck-Quick-Step takımının Büyük Britanyalı sporcusu Mark Cavendish kazandı.

Bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Nimes ile Carcassonne yerel idareleri arasındaki 219,9 kilometrelik 13. etabında Cavendish, 5 saat 4 dakika 29 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Organizasyonda 34. etap zaferine ulaşan 36 yaşındaki Cavendish, Fransa Bisiklet Turu tarihinin en fazla etap kazanan ismi Belçikalı Eddy Merckx'in rekoruna ortak oldu.

Etabı Cavendish'in takım arkadaşı Danimarkalı Michael Morkov ikinci, Alpecin-Fenix ekibinden Belçikalı Jasper Philipsen ise üçüncü sırada bitirdi.

Genel klasmanda 52 saat 27 dakika 12 saniyelik süreye ulaşan geçen yılın şampiyonu Sloven bisikletçi Tadej Pogacar (BAE Emirates), sarı mayoyu korudu.

Organizasyon, yarın Carcassonne ile Quillan yerel idareleri arasındaki 183,7 kilometrelik 14. etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

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Fransa Bisiklet Turu'nun 13. etabını Mark Cavendish kazandı
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