Kadınlarda zafer Ashleigh Barty’nin

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, 8 numaralı seri başı Çek KarolinaPliskova'yı 2-1 yenerek tekkadınlar şampiyonu oldu. Merkez Kort'ta oynanan karşılaşmada Pliskova karşısında zorlanmayan Barty, 28 dakika süren ilk seti 6-3 hanesine yazdırdı. Daha çekişmeli geçen ikinci sette iki kez servis kıran Avustralyalı, şampiyonluk için servis kullandığı oyuna tutunamayınca "tie-break"e gidildi. Bu bölümde rakibine 7-4 üstünlük sağlayan 29 yaşındaki Pliskova, setlerde durumu 1-1 yaparak skoru eşitledi. Kararsetine daha etkili başlayanve oyunlarda 3-0 öne geçenBarty, avantajını koruduğu seti 6-3, maçı da 2-1 kazandı.
41 YILLIK HASRETİ BİTİRDİ
25 yaşındaki Barty, kariyerinin ikinci grand slam şampiyonluğuna ulaştı. Avustralyalı, ilk finaline 2019 Fransa Açık'ta çıkmış ve Çek Vondrousova'yı yenerek şampiyon olmuştu. Barty ayrıca 1980 yılından bu yana Wimbledon'da zafere uzanan ilk Avustralyalı kadın tenisçi oldu. Pliskova ise kariyerinin ikinci grand slam finalinden de mağlubiyetle ayrıldı.