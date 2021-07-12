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Giriş Tarihi: 12.7.2021

Wimbledon’ın kralı Djokovic

Wimbledon’ın kralı Djokovic
Wimbledon Tek Erkekler Finali'nde dünya 1 numarası Novak Djokovic, sürpriz yaparak finale çıkan İtalyan Matteo Berrettini'yi 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. 3 saat 24 dakika süren ralliye İtalyan raket etkili başlarken, tiebreak'e giden ilk seti 7-6 üstünlükle geçti. Tecrübesiyle farkını ortaya koyan Djokovic, rakibi zorluk çıkarsa da setleri 6-4'lük skorlarla kazanarak 2-1'i buldu. Sırp tenisçinin artan performansına ayak uyduramayan Berrettini, final setini de 6-3 kaybetti. Djokovic böylece maçı 3-1 alarak üst üste 3, toplamda da 6. Wimbledon şampiyonluğunu ilan etti.

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Wimbledon’ın kralı Djokovic
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