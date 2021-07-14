Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Dünya Ralli Şampiyonası’nda sıradaki durak Estonya
Giriş Tarihi: 14.7.2021 13:01

Dünya Ralli Şampiyonası’nda sıradaki durak Estonya

İHA
Dünya Ralli Şampiyonası’nda sıradaki durak Estonya

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) 2021 takviminin 7’nci rallisi Estonya’da koşulacak. Estonya Rallisi’nde gözler Red Bull sporcularının üzerinde olacak.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 takviminin 7'nci rallisi Estonya'da koşuluyor.

15-18Temmuz tarihleri arasındaki ralli, 24 etap üzerinden gerçekleştirilecek. Toplam 319.38 kilometrelik Estonya Rallisi heyecan dolu anlara sahne olacak. Doğa manzarasının yanında keskin virajlarıyla ünlü Estonya Rallisi'nde pilotlar,17.85 kilometrelik Kambja etabında, ağaçların arasındaki dar yolda sınırları zorlayacak. Estonya Rallisi, özel programlar ve canlı yayınlarla RedBull.com/EstonyaRallisi adresinden takip edilebilecek.

İLK ÜÇ SIRA RED BULL SPORCULARININ
Ralli öncesinde gözler yine Sebastien Ogier ile Elfyn Evans arasındaki çekişmede olacak. Geride kalan 5 rallinin 4'ünü kazanarak pilotlar sıralamasında 133 puanla lider olan Red Bull sporcusu Ogier'yi diğer Red Bull sporcusu Evans 34puan geriden takip ediyor. Pilot sıralamasının üçüncü basamağında da 77 puanla Red Bull sporcusu Thierry Neuville oturuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ve zamlı temmuz maaşları ödenmeye başlandı
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan 'üç sürpriz'! Dünya o açıklamaya kilitlendi
7 soruda erken emeklilik formülü! Emekli olmak için yaş şartı aranmıyor
Tam 65 yıldır yıkanmıyor…Dünya Amoo Hadji’yi konuşuyor! İşte son hali
Son dakika: Sörloth'tan Fenerbahçe'ye açık mesaj! Trabzonspor haber beklerken...
Son dakika | Altın, elektronik para, kripto varlık... Bakanlık harekete geçti: Ağustos'ta başlıyor
Son dakika: 13 Temmuz koronavirüs vaka vefat verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Son dakika haberi: Emekliye çifte bayram! O tarih öne çekildi..
Yok böyle vicdansızlık! Yaşlı annesini sokak ortasında darp etti
Bağcılar’da kan donduran cinayet! Halıya sarılmış halde iki ceset bulundu
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya Ralli Şampiyonası’nda sıradaki durak Estonya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA