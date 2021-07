Meryem Boz Tokyo için iddialı! "En iyi şekilde temsil edeceğiz"

"MİLLET OLARAK ÜÇÜNCÜLÜĞE ÜZÜLÜR OLDUK"

Olimpiyatların farklı bir atmosfer oluşturabileceğinin altını çizen milli oyuncu, "Farklı atmosfer, farklı heyecan, bazılarımız için ilk olimpiyat deneyimi. Oraya geldiğimizde yeniden konuşalım. Heyecanı ve stresi çok yüksek olacak. Artık millet olarak üçüncülüğe üzülür olduk. Her zaman başarılı gidiyoruz. Umarım başarılı oluruz" değerlendirmesini yaptı.





"TÜRK MİLLETİ BAŞARISIZLIĞIMIZDA DA YANIMIZDA OLSUN"

Meryem Boz, Türk milletinin kendilerini her zaman desteklemesi gerektiğine de değinerek, "Başarıda hep beraber sevinebiliyoruz ama başarısız olduğumuzda da her zaman yanımızda olsunlar. Yanımızda olmadıkları için söylemiyorum ama bilsinler ki biz her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Biz de bir sürü fedakarlık yapıyoruz. Ailemizden ayrılıyoruz bir sürü kamp dönemi geçiriyoruz. Her zamanki gibi bizi desteklemeye devam etsinler" ifadelerini kullandı.