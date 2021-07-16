Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri 5 bin yıl geçse de unutmayacağız
Giriş Tarihi: 16.7.2021

5 bin yıl geçse de unutmayacağız

UĞUR ÇEM
5 bin yıl geçse de unutmayacağız

Tüm federasyonlar, kulüpler ve sporcular hain darbe girişimine karşı tepkilerini yinelerken, “Beş değil, beş bin yıl geçse de alçaklıklarını unutmayacağız” dediler. Kahraman şehitlerimizi de rahmetle andılar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişiminin bertaraf edilişinin 5. yıl dönümünde spor camiası da birlik, beraberlik ve demokrasi mesajları verdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayınlanan mesajlarda, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin emsali görülmemiş, alçak bir saldırıyla karşı karşıya kaldığının altı çizildi. Devletin tankları ve uçaklarının millete karşı çevrildiğini hatırlatarak, "251 vatandaşımız şehit edilmiş, Gazi Meclisimize bomba atılmış, Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkıp dikta rejimi tesis etmek istenmiştir. Ancak bu alçak darbe girişimi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki demokrasi ordumuz tarafından bertaraf edilmiştir. O kara gecede destan yazan Türkiye, aydınlık bir sabaha uyanmıştır. 5 yıl değil 5 bin yıl geçse de bunu unutmayacağız" ifadeleri yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar yaşadı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Tapu yönetmeliklerinde değişiklik
Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş’ın Ghezzal çekişmesinde işler kızıştı! “Artık bir adım daha yakın…”
Son dakika: Fenerbahçe’nin yeni hocası Vitor Pereira’dan hazırlık maçında ilginç yöntem! Taraftarın dikkatini çekti…
SON DAKİKA: Galatasaray'a çifte müjde! Hem yeni Onyekuru hem Ghezzal...
Emekliye çifte bayram! O tarih öne çekildi..
Son dakika: Galatasaray’a Gedson Fernandes transferinde büyük rakip! Burak Yılmaz’a takım arkadaşı mı olacak?
En çok tercih edilen 2. el otomobiller belli oldu! İşte marka marka o liste...
İletişim Başkanlığı'ndan Ayasofya ve Galata'da '15 Temmuz' ışık gösterisi
Murat Boz'dan flaş Tuba Büyüküstün açıklaması! Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadığı konuşulan Murat Boz işin aslını ilk kez anlattı!
ARKADAŞINA GÖNDER
5 bin yıl geçse de unutmayacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA