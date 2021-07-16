5 bin yıl geçse de unutmayacağız

Tüm federasyonlar, kulüpler ve sporcular hain darbe girişimine karşı tepkilerini yinelerken, “Beş değil, beş bin yıl geçse de alçaklıklarını unutmayacağız” dediler. Kahraman şehitlerimizi de rahmetle andılar
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişiminin bertaraf edilişinin 5. yıl dönümünde spor camiası da birlik, beraberlik ve demokrasi mesajları verdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayınlanan mesajlarda, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin emsali görülmemiş, alçak bir saldırıyla karşı karşıya kaldığının altı çizildi. Devletin tankları ve uçaklarının millete karşı çevrildiğini hatırlatarak, "251 vatandaşımızşehit edilmiş, Gazi Meclisimizebomba atılmış, TürkiyeCumhuriyeti'ni yıkıp diktarejimi tesis etmek istenmiştir. Ancak bualçak darbe girişimi CumhurbaşkanımızSayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğindekidemokrasi ordumuz tarafından bertarafedilmiştir. O kara gecede destanyazan Türkiye, aydınlık bir sabaha uyanmıştır.5 yıl değil 5 bin yıl geçse de bunuunutmayacağız" ifadeleri yer aldı.