Fransa Bisiklet Turu’nda zafer yine Pogacar’ın

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyon, BAE Emirates'in Sloven bisikletçisi Tadej Pogacar oldu. 108.'si düzenlenen organizasyonun 21. ve son etabını 72. sırada tamamlayan Pogacar, genelklasmanda ise 82 saat, 56 dakikave 36 saniyelik derecesiyle şampiyonluğuuzandı. Sarı mayoyu 8. etaptan itibaren giyerek bir daha çıkarmayan 22 yaşındaki sporcu, üst üste ikinci kez Fransa Bisiklet Turu'nda zirveye çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Son etabı ise ilk sırada Belçikalı Wout Van Aert birinci bitirdi.