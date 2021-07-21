Tokyo Olimpiyatları’na doğru

Turkcellli atletler Tokyo'damadalya mücadelesinde
Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde başarılarına devam eden Türk atletizminin yıldızları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya mücadelesi verecek. Dünyanın en önemli spor organizasyonunda, atletizm disiplininde Türkiye'yi 8'i kadın, 17'sierkek toplam 25 milli atletimiztemsil edecek. Tüm dünyada 'sporların anası' olarak tanımlanan atletizmin gelişmesine katkı sunmak hedefiyle yıllardır Türk atletizminin yanında olduklarını belirten Turkcell Genel MüdürüMurat Erkan, "Milli atletlerimizin Tokyo'da Ay-Yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederek bizi gururlandıracak sonuçlara imza atacaklarına inanıyoruz" şeklinde konuştu.
Tatar'dan rakiplerine gözdağı
Olimpiyatlarda daha önce gümüş ve bronz madalya kazanan milli tekvandocu Nur Tatar, kariyerinin tek eksik madalyasını Tokyo'da almayı hedefliyor. 28 yaşındaki sporcu, "Tüm çalışmalarımı bu yönde yaptım. Sıkletimde birbirine çokyakın 4-5 isim var ama altın madalyayı alacağım. Kürsünün en üst basamağına çıkmak ve İstiklal Marşı'mızı dinletmek en büyük arzum" diye konuştu
Olimpiyatlarda Koronavirüsvaka sayısı 67'ye yükseldi
Tokyo Olimpiyatları için geri sayım sürerken, Japonya'da KOVİD-19 paniği yaşanıyor. Salgından dolayı bu seneye ertelenen ve 23 Temmuz'da başlayacak olan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Olimpiyat Köyü'ndekalan bir sporcu ve oyunlarda görevli8 kişinin Kovid-19'a yakalandığınıbildirildi. Dün yapılan testlerin ardından Tokyo'ya gelen kafilelerden, Koronavirüs'e yakalanan sayısı 67'ye çıktı.
'Oyunların iptal olma riski var'
Vakaların artış göstermesinden dolayı Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi Toshiro Muto, cuma günü başlayacak oyunların iptal edilme riskinin olduğunu belirtti. Muto, "Vakalarda ani bir artışolursa gerektiği takdirde yetkililerlegörüşürüz. Vakasayılarının ne olacağını şimdidenöngöremeyiz. Tırmanışgerçekleştiğinde ne yapmamızgerektiğini masaya yatıracağız" diye konuştu.