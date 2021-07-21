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Giriş Tarihi: 21.7.2021

Tokyo Olimpiyatları’na doğru

Tokyo Olimpiyatları’na doğru
Turkcellli atletler Tokyo'da madalya mücadelesinde
Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde başarılarına devam eden Türk atletizminin yıldızları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya mücadelesi verecek. Dünyanın en önemli spor organizasyonunda, atletizm disiplininde Türkiye'yi 8'i kadın, 17'si erkek toplam 25 milli atletimiz temsil edecek. Tüm dünyada 'sporların anası' olarak tanımlanan atletizmin gelişmesine katkı sunmak hedefiyle yıllardır Türk atletizminin yanında olduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Milli atletlerimizin Tokyo'da Ay-Yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederek bizi gururlandıracak sonuçlara imza atacaklarına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Tatar'dan rakiplerine gözdağı
Olimpiyatlarda daha önce gümüş ve bronz madalya kazanan milli tekvandocu Nur Tatar, kariyerinin tek eksik madalyasını Tokyo'da almayı hedefliyor. 28 yaşındaki sporcu, "Tüm çalışmalarımı bu yönde yaptım. Sıkletimde birbirine çok yakın 4-5 isim var ama altın madalyayı alacağım. Kürsünün en üst basamağına çıkmak ve İstiklal Marşı'mızı dinletmek en büyük arzum" diye konuştu

Olimpiyatlarda Koronavirüs vaka sayısı 67'ye yükseldi
Tokyo Olimpiyatları için geri sayım sürerken, Japonya'da KOVİD-19 paniği yaşanıyor. Salgından dolayı bu seneye ertelenen ve 23 Temmuz'da başlayacak olan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Olimpiyat Köyü'nde kalan bir sporcu ve oyunlarda görevli 8 kişinin Kovid-19'a yakalandığını bildirildi. Dün yapılan testlerin ardından Tokyo'ya gelen kafilelerden, Koronavirüs'e yakalanan sayısı 67'ye çıktı.

'Oyunların iptal olma riski var'
Vakaların artış göstermesinden dolayı Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi Toshiro Muto, cuma günü başlayacak oyunların iptal edilme riskinin olduğunu belirtti. Muto, "Vakalarda ani bir artış olursa gerektiği takdirde yetkililerle görüşürüz. Vaka sayılarının ne olacağını şimdiden öngöremeyiz. Tırmanış gerçekleştiğinde ne yapmamız gerektiğini masaya yatıracağız" diye konuştu.

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