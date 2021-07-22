Bahadır Sevinç zor koşullarda da olsa dereceyi kaptı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen yarışlar, Kumla Jandarma Karakolu-Şahintepe arasındaki 7 kilometrelik parkurda üç çıkış olarak koşuldu.

Gemlik Belediyesi'nin katkılarıyla organize edilen yarışlarda Kategori 1 ve 2'de 6'şar, Kategori 3'te 14 ve Kategori 4'te 8 olmak üzere 34 sporcu mücadele etti. Katagori 3'te yarışan Bahadır Sevinç, yarışı 3. olarak tamamladı. Kariyeri başarılarla dolu olan Bahadır Sevinç, "Yarış esnasında pistonun 1 tanesi ateşleme yapmıyordu ve kaza yapıp şanzımanı patlattık, ama yarışı yine de bitirdik" dedi.