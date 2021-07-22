Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Bahadır Sevinç zor koşullarda da olsa dereceyi kaptı
Giriş Tarihi: 22.7.2021 16:09

Bahadır Sevinç zor koşullarda da olsa dereceyi kaptı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Bahadır Sevinç zor koşullarda da olsa dereceyi kaptı

2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın ikinci ayağı Bursa Otomobil Sporları Kulübü tarafından Gemlik Belediyesi katkılarıyla Bursa Şahintepe parkurunda gerçekleşti. Yaşadığı teknik olumsuzluklara rağmen yarışta önemli bir derece elde eden Bahadır Sevinç büyük bir başarıya imza atmış oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen yarışlar, Kumla Jandarma Karakolu-Şahintepe arasındaki 7 kilometrelik parkurda üç çıkış olarak koşuldu.

Gemlik Belediyesi'nin katkılarıyla organize edilen yarışlarda Kategori 1 ve 2'de 6'şar, Kategori 3'te 14 ve Kategori 4'te 8 olmak üzere 34 sporcu mücadele etti. Katagori 3'te yarışan Bahadır Sevinç, yarışı 3. olarak tamamladı. Kariyeri başarılarla dolu olan Bahadır Sevinç, "Yarış esnasında pistonun 1 tanesi ateşleme yapmıyordu ve kaza yapıp şanzımanı patlattık, ama yarışı yine de bitirdik" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fatih Terim'den PSV maçı sonu flaş sözler! "Ne Falcao ne de Mostafa Mohamed..."
İstanbul'daki kabus büyüyor: 5 ilçeye daha sıçradı
Son dakika: PSV-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! "En silik Galatasaray'dı, Fatih Terim'e sormak istediğim şey..."
Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler'i güneş çarptı
2008 Ekim ayından itibaren sigortalı olanlar dikkat: Merak edilen tüm soruların cevabı SABAH'ta
Son dakika | Terör elebaşı Karayılan'dan Pençe harekatı itirafı
Son dakika: Beşiktaş'ın Gedson Fernandes teklifinin detayları ortaya çıktı! Ghezzal'dan flaş karar
Son dakika haberi | Teröristbaşları Murat Karayılan ve Cemil Bayık'a şok: Nokta operasyon
Barcelona ile Juventus arasında dev takas! Ronaldo ve Messi...
Son dakika: Eran Zahavi geceye damga vurdu! Fenerbahçe taraftarından Samatta isyanı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bahadır Sevinç zor koşullarda da olsa dereceyi kaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA