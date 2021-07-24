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Giriş Tarihi: 24.7.2021

Artık keyif zamanı

SUAT UMURHAN
Artık keyif zamanı

Bir görüş
Pandemi nedeniyle 1 yıllık ertelemenin maliyeti 2.8 milyar dolar… Japon devletinin kasasından çıkan toplam miktar 15.4 milyar dolar… Ve sokakta binlerce kişi başlayan oyunların iptali için protesto gösterisi düzenliyor. 2013'te, 2020 olimpiyatları için girdiğimiz yarışı 16 oy farkla Japonya'ya kaybetmiştik. Pandemi döneminde tüm bu masrafa rağmen seyircilerin gelemediği, tüm yarışların sessiz sedasız yapıldığı bir olimpiyat İstanbul'da gerçekleşebilirdi. Olimpiyatlar, spor dünyasının zirvesidir. Her türlü olumsuzluğa rağmen artık keyif alma zamanı geldi çattı. Farklı branşlarda da sporcuların olduğu, bu branşların da insana haz verdiğini öğrenme adresidir olimpiyat. Çocukları tabletlerden, bilgisayarlardan uzaklaştırıp spora yöneltmenin belki de ilk yolu olimpiyatları izletmekten geçiyor.

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Artık keyif zamanı
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