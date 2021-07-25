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Giriş Tarihi: 25.7.2021 18:20

Türkiye olimpiyatlarda ilk madalyalarını aldı!

AA
Türkiye olimpiyatlarda ilk madalyalarını aldı!

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyalarını aldı. Milli tekvandocu Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün bronz madalyanın sahibi oldu. A Milli Voleybol Takımı, Tokyo 2020'deki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti. Eskrimde İrem Karamete, cimnastikte Nazlı Savranbaşı, yüzmede Baturalp Ünlü ile Beril Böcekler, halterde Muhammed Furkan Özbek oyunlara veda etti.

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyalarını tekvandoda Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün ile aldı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen oyunların ikinci gününde 68 kiloda mücadele eden Hakan, son 16 turunda Brezilyalı Edival Pontes'i geçerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Büyük Britanyalı Bradly Sinden'e mağlup olan 21 yaşındaki milli tekvandocu, rakibinin finale çıkmasıyla repesajda mücadele hakkı elde etti.

Repesajda Yeni Zelandalı Tom Burns'ü eleyen Hakan, madalya mücadelesinde ise Bosna Hersekli Nedzad Husic'i 22-13 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'ye oyunlardaki ikinci madalyayı ise milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün getirdi. Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hatice Kübra, son 16 turunda Kosta Rikalı Nishi Lee Lindo Alvarez'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Milli tekvandocu, bu aşamada ise ABD'li Anastasija Zolotic'e mağlup olarak final şansını yitirmesine rağmen Zolotic'in finale yükselmesiyle repesaja çıkma hakkı elde etti.

Repesajda Faslı Nada Laaraj'yı yenen 29 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya müsabakasında Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'ndan İranlı Kimia Zenoorin Alizadeh'i mağlup etti ve madalya sevinci yaşadı.

BİR GÜZEL HABER DE A MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI'NDAN GELDİ

Türkiye adına bir sevindirici haber de A Milli Voleybol Takımı'ndan geldi. Oyunlarda B Grubu'nda yer alan milliler, B Grubu'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i baştan sona üstün götürdüğü mücadelede 3-0 yendi. Milliler, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçında 27 Temmuz Salı günü İtalya ile yapacak.

ATICILIKTA MADALYA KAÇTI!

Oyunlarda Türkiye'yi temsil eden Ömer Akgün, atıcılıkta madalya şansını yakalayıp da bu sevinci yaşayamayan sporcular arasında yer aldı. 10 metre havalı tüfekte finale yükselme başarısı gösteren Ömer Akgün, final mücadelesinde ise 4.'lükte kaldı.

4 TÜRK SPORCU ELENDİ

Tokyo 2020'de mücadele eden eskrimci İrem Karamete, bireysel flöre kategorisinde ABD'li Nicole Ross'a 15-5 mağlup olarak elendi. Yüzmede 200 metre serbest seçme yarışlarında 34. sırada kalan Baturalp Ünlü de oyunlara veda eden sporcular arasında yer aldı. 400 metre serbest stil yarışlarında 16. olan Beril Böcekler de elenmekten kurtulamadı.

Artistik cimnastikte mücadele eden milli sporcu Nazlı Savranbaşı, elemeleri geçemedi ve oyunlara veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Halterde final mücadelesinde başarılı olamayan Muhammed Furkan Özbek de madalya alamadan oyunlara veda etti.

5 SPORCUNUN MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Oyunların ikinci gününde yarışan 5 Türk sporcu, mücadelesini sürdürecek. Beril Böcekler gibi 400 metre serbest stil yarışlarında final bileti alamayarak bu kategoride elenen milli yüzücü Merve Tuncel, oyunlarda serbest stilde 800 metre ve 1500 metre elemelerinde yarışacak.

Erkekler tek çifte (M1x) çeyrek final mücadelesinde 4. olarak madalya şansını kaybeden Onat Kazaklı ise sıralamasını belirlemek için C/D yarı finalinden mücadelesine devam edecek.

Türkiye'yi yelkende temsil eden Ecem Güzel, laser radial sınıfında 12. olurken, Dilara Uralp rüzgar sörfü RS:X'de 21. ve Onur Cavit Biriz erkeklerin aynı kategorisinde 19. sırada kaldı.

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Türkiye olimpiyatlarda ilk madalyalarını aldı!
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