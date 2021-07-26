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Giriş Tarihi: 26.7.2021

Erdoğan: Çok duygulandık gözlerimiz yaşardı

Erdoğan: Çok duygulandık gözlerimiz yaşardı

Maç sonu kaptan Eda Erdem ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kızlarımıza tebriklerimi ilet” diyerek takımı kutladı

Çin karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli sporcularımızı tebrik etti. Maçı salonda takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonundan kaptan Eda Erdem ile görüşen Erdoğan, "Çok duygulandık. Gözlerimizi yaşarttınız. Başından itibaren ilk dakikadan beri izledim. Bütün kızlarımıza tebriklerimi ilet. İnşallah ikinci maçı da izleyeceğim" ifadelerini kullandı. Kaptan Eda Erdem tüm takım adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederken, "2. maçımıza da bekliyoruz" dedi.

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Erdoğan: Çok duygulandık gözlerimiz yaşardı
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