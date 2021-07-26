Erdoğan: Çok duygulandık gözlerimiz yaşardı

Maç sonu kaptan Eda Erdem ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kızlarımıza tebriklerimi ilet” diyerek takımı kutladı
Çin karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli sporcularımızı tebrik etti. Maçı salonda takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonundan kaptan Eda Erdem ile görüşen Erdoğan, "Çokduygulandık. Gözlerimiziyaşarttınız. Başından itibarenilk dakikadan beri izledim.Bütün kızlarımıza tebriklerimiilet. İnşallah ikincimaçı da izleyeceğim" ifadelerini kullandı. Kaptan Eda Erdem tüm takım adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederken, "2. maçımızada bekliyoruz" dedi.