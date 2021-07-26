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Giriş Tarihi: 26.7.2021 10:47 Son Güncelleme: 26.7.2021 11:01

Nur Tatar Tokyo'ya erken veda etti

AA
Nur Tatar Tokyo'ya erken veda etti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 3. gününde 67 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Nur Tatar, organizasyona veda etti. Nur Tatar, çeyrek finalde kendisini yenen Amerika Birleşik Devletleri'nden Paige McPhearson'un yarı finalde Hırvatistan'dan Matea Jelic'e yenilmesi sonrasında Tokyo 2020'ye veda etti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda tatamiye çıkan 2 olimpiyat madalyalı milli tekvandocu, son 16 turunda Nijeryalı Elizabeth Oluchi Anyanacho'yu yenerek çeyrek finale çıktı.

Bu aşamada ABD'li Paige McPherson'e altın puan ile yenilen Nur, final şansını kaybetti.

Nur Tatar'ın repesajdan bronz madalya umutlarını sürdürmek için McPherson'ın finale çıkması gerekiyordu. Ancak ABD'li tekvandocu yarı finalde karşılaştığı Hırvat Matea Jelic'e 15-4 yenilince milli sporcunun repesaj şansı kalmadı.

Londra 2012'de gümüş, Rio 2016'da bronz madalya kazanan Nur Tatar, Tokyo 2020'ye çeyrek finalde veda etmiş oldu.

Judoda erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, son olimpiyat şampiyonu Japon sporcu Ono'ya yenildi. Nippon Budokan'da düzenlenen judo müsabakalarında son 16 turunda olimpiyat şampiyonu Japon sporcu Shohei Ono'ya yenilen Bilal, bronz madalya için repesaj hakkı da elde edemedi. Böylece, milli sporcu Tokyo 2020'de madalya alamadı.

Milli boksör Batuhan Çiftçi, erkekler 52 kg ilk tur mücadelesinde Özbekistan'dan son olimpiyat şampiyonu Shakhobidin Zoirov'a 5-0 mağlup olarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na veda etti.

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Nur Tatar Tokyo'ya erken veda etti
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