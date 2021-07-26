Tekvandoda çifte bronz

Omurilik hastalığını, tekvandoya tutunarak yenen Hakan Reçber tarihi başarıya ulaştı. Kadınlar 57 kg’de Hatice Kübra İlgün de bronz ile yüzümüzü güldürdü
Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyalarımız tekvandodan iki bronzla geldi. Erkekler 68 kiloda tatamiye çıkan Hakan Reçber, Bosna Hersek'ten Nedzad Husic'i 22-13 mağlupederek bronz madalyanın sahibi oldu. 1999 doğumlu sporcumuz Reçber, zaferini 2012 Londra Olimpiyatları'nda şampiyon olan antrenörü Servet Tazegül ile birlikte kutladı. Omurilik hastalığı olan ve yürümesini de güçleştiren transvers miyeliti yenen Hakan Reçber, tekvando ile hayata bağlanırken, 6 yıl sonra tarihi bir başarıya imza attı. İkinci zaferin adresi ise kadınlar 57 kg oldu. Hatice Kübra İlgün,Mülteci Olimpiyat Takımı sporcusu Kimia Alizadeh'i8-4 mağlup ederek ülkemize birmadalya daha kazandırdı.
KARAMETE SONUNU GETİREMEDİ
Eskrimde İrem Karamete, bireysel flöre kategorisinde ABD'li rakibine mağlup olarak elendi. Son 32 turunda3-3 beraberliğe ulaşsa daNicole Ross karşısında sporcumuz 15-5'lik yenilgiyle oyunlara veda etti. Madalya şansını yitiren bir diğer sporcumuz ise kürekte OnatKazaklı oldu. Tek erkekler çeyrek finalinde 7.32.86'lık derecesi ile 4. olan Kazaklı podyum şansını yitirdi.
CİMNASTİKTE BURUK GÜN
Artistik cimnastikte Nazlı Savranbaşı elemeleri geçemedi. 17 yaşındaki sporcumuz atlama masasında 12.900, asimetrik paralelde 11.933, dengede 11.033, yer aletinde ise 11.933 puan aldı. Toplamda 47.799 puana ulaşan Nazlı Savranbaşı genel klasmanda ilk 24 arasına giremeyerek elendi.
ATICILIKTA ZİRVE YAPTIK
Atıcılıkta Türkiye, tarihinin en iyi derecesini elde etti. Ömer Akgün, 10metre havalı tüfek kategorisinde dördüncüoldu. Asaka Atış Alanı'ndaki mücadelede 8 sporcu ile yarışan Akgün, son 4'e kalmayı başardı. Ancak son atışı ile birlikte 207.3 puanda kalınca elendi.