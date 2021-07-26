Tokyo'da Sabalenka sürprizi!

Giriş Tarihi: 26.7.2021 13:55

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tenis heyecanı tüm hızıyla devam ederke, kadınlarda bir sürpriz yaşandı. Dünya 3 numarası Sabalenka turnuvaya veda etti. Öte yandan kadınlarda; Osaka, Muguruza, Pliskova, Bencic, erkeklerde ise; Djokovic, Zverev ve Medvedev rakiplerini eleyerek yollarına devam etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde tenise ikinci tur maçlarıyla devam edildi.

Ariake Tennis Centre'da teklerde oynanan maçlarda kadınlarda Japon Naomi Osaka, Belaruslu Aryna Sabalenka, İspanyol Garbine Muguruza, Çek Karolina Pliskova, İsviçreli Belinda Bencic, erkeklerde Sırp Novak Djokovic, Alman Alexander Zverev, Rus Danill Medvedev gibi favori isimler korta çıktı.