Türk tenisçilerin finalinde kazanan Altuğ Çelikbilek

Altuğ Çelikbilek üst üste 10. galibiyet, üst üste 2. Challenger şampiyonluğu ile birlikte gelecek hafta açıklanacak sıralamada yeni klasman kariyer rekorunu da kıracak. Turnuva boyunca başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken temsilcimiz Cem İlkel de yeni klasmanda en yüksek sıralamasını görecek.



Turnuva sonrası açıklamada bulunan Altuğ Çelikbilek tarihi final hakkında şöyle konuştu: "Bir gün beraber final oynamak hayalimizdi, ikimiz adına da gururluyum. Cem ile oynamak her zaman hem zevkli hem zordur. En yakın arkadaşınızla finalde oynamak tabii ki de özel bir his. Ama aynı zamanda da mental olarak zor bir his. Keyifli bir final oldu. Bugün şanslı olan bendim ben kazandım."