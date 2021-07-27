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Giriş Tarihi: 27.7.2021 08:20

27 Temmuz Tokyo 2020 Olimpiyat Programı Türkiye: Bugün hangi Türk sporcular yarışacak? Tokyo 2020 27 Temmuz TRT Spor yayın akışı

27 Temmuz Tokyo 2020 Olimpiyat Programı Türkiye: Bugün hangi Türk sporcular yarışacak? Tokyo 2020 27 Temmuz TRT Spor yayın akışı

Tokyo Olimpiyatları’nın dördüncü gününde sporseverler yine ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Ülkemizi temsil eden 11 milli sporcumuz bugün Tokyo’da ter dökecek. 2020 Yaz Olimpiyatları’nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak sorusu yanıt arıyor. 27 Temmuz Tokyo 2020 Olimpiyat Programı kapsamında Türkiye İtalya voleybol maçı güne damga vuracak. Önceki maçta Çin’i mağlup eden Filenin Sultanları’nın ve diğer milli sporcuların programları haberimizde. İşte 27 Temmuz TRT Spor yayın akışı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyatları kapsamında 27 Temmuz Salı günü Türk sporcular; boks, badminton, judo, okçuluk, voleybol, tekvando, halter, yelken ve yüzme branşlarında mücadele edecek. 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününe Filenin Sultanları'nın İtalya karşısındaki performansı damga vuracak. İşte Türkiye 27 Temmuz Tokyo 2020 Olimpiyat Programı ile "Bugün hangi Türk sporcular yarışacak?" sorusunun yanıtı. 27 Temmuz TRT Spor yayın akışı haberimizde.

27 TEMMUZ TRT SPOR YAYIN AKIŞI

Boksta dünya şampiyonu milli sporcu Busenaz Sürmeneli, 69 kiloda Polonyalı Karolina Koszewska ile son 16 tur mücadelesine çıkacak. Karşılaşma TSİ 07.54'te başlayacak.

Judoda Vedat Albayrak, 2016 Rio'da bronz madalya alan dünya şampiyonu Japon sporcu Takanori Nagase ile TSİ 05.00'te son 32 turunda karşı karşıya gelecek. Vedat, günün sonundaki altın madalya mücadelesine çıkmaya çalışacak.

Okçulukta bireysel müsabakalarda Yasemin Ecem Anagöz, son 32 turunda Kanadalı Stephanie Barrett ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, TSİ 06.26'da start alacak. Milli okçu, mücadeleyi kazanması durumunda son 16 turu maçını da oynayacak.

Tekvandoda milli sporculardan Nafia Kuş 67 kiloda tatamiye çıkacak. Milli sporcu, son 16 turu maçında TSİ 04.00'te Dominik Cumhuriyeti'nden Katherine Rodriguez Peguero ile çeyrek finale çıkabilmek için mücadele edecek. Nafia, günün sonunda madalya mücadelesi verebilmek için ter dökecek.

Halterde 64 kiloda Nuray Levent A Grubu'nda madalya mücadelesi verecek. Finaller, TSİ 13.50'de başlayacak.

Yelkende laser radial kategorisinde Ecem Güzel, 5 ve 6. yarışlarla devam edecek. Milli sporcu, ikinci yarış gününün ardından 4 yarış sonucunda 44 sporcu arasında 12. sırada yer alıyor. Finn kategorisinde ise Alican Kaynar, ilk yarışına çıkacak. Ecem'in yarışı TSİ 06.05'da, Alican'ın yarışı ise 07.05'de start alacak.

Yüzmede ise 800 metre serbestte Yiğit Arslan, 200 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir, 200 metre kelebekte ise Defne Taçyıldız elemelerde mücadele edecek.

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27 Temmuz Tokyo 2020 Olimpiyat Programı Türkiye: Bugün hangi Türk sporcular yarışacak? Tokyo 2020 27 Temmuz TRT Spor yayın akışı
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