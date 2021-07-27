27 Temmuz Tokyo 2020 Olimpiyat Programı Türkiye: Bugün hangi Türk sporcular yarışacak? Tokyo 2020 27 Temmuz TRT Spor yayın akışı

Halterde 64 kiloda Nuray Levent A Grubu'nda madalya mücadelesi verecek. Finaller, TSİ 13.50'de başlayacak.

Yelkende laser radial kategorisinde Ecem Güzel, 5 ve 6. yarışlarla devam edecek. Milli sporcu, ikinci yarış gününün ardından 4 yarış sonucunda 44 sporcu arasında 12. sırada yer alıyor. Finn kategorisinde ise Alican Kaynar, ilk yarışına çıkacak. Ecem'in yarışı TSİ 06.05'da, Alican'ın yarışı ise 07.05'de start alacak.

Yüzmede ise 800 metre serbestte Yiğit Arslan, 200 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir, 200 metre kelebekte ise Defne Taçyıldız elemelerde mücadele edecek.