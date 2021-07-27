Yasemin Ecem Anagöz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Ecem Anagöz biyografisi ve başarıları

Küçük yaşta okçuluk kariyerinin temellerini atmaya başlayan Yasemin Ecem Anagöz kimdir, kaç yaşında soruları sporseverler tarafından araştırılıyor. Tokyo'da ülkemizi okçuluk alanında temsil eden Yasemin Ecem Anagöz biyografisi ve başarıları merak edilirken, genç yeteneğin Tokyo 2020'deki mücadeleleri ve sonuçları da inceleniyor. 22 yaşındaki milli sporcumuzun hayatı ve kariyeri haberimizde.

YASEMİN ECEM ANAGÖZ KİMDİR?

14 Ekim 1998'de İzmir'de dünyaya gelen Yasemin Ecem Anagöz profesyonel okçuluk yapmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. Anagöz, Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda ülkesini temsil etti. Sıralama turunu 642 puanla 13. sırada tamamladı. Sırasıyla Norveçli, Beyaz Rus ve Gürcü rakiplerini geçen sporcu, çeyrek finalde eşleştiği Yunan Evangelia Psarra'ya kaybederek elendi. Anagöz, Nottingham'daki Avrupa elemelerindeki performansıyla 2016 Yaz Olimpiyatları'na katılım hakkı kazandı. İlk turda Polonyalı rakibi Karina Lipiarska'yı 5-5 berabere biten maç sonrası tek ok tie-break'i ile geçen Anagöz, Son 32'ye kaldı. Bu turda karşılaştığı Meksikalı Alejandra Valencia'yla yine 5-5'lik beraberlik oluştu ancak bu kez tie-break sonucu kaybederek olimpiyatlara veda etti.