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Giriş Tarihi: 27.7.2021 14:23

Yasemin Ecem Anagöz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Ecem Anagöz biyografisi ve başarıları

Yasemin Ecem Anagöz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Ecem Anagöz biyografisi ve başarıları

Genç yaşta okçuluk alanında büyük başarılara imza atan Yasemin Ecem Anagöz biyografisi ve başarıları yönünden inceleniyor. Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda okçuluk branşında ülkemizi temsil eden genç okçu, iki rakibini 6-2’lik skorla geride bıraktıktan sonra madalya mücadelesi için hazırlanıyor. Yasemin Ecem Anagöz kimdir, kaç yaşında? İşte genç sporcu hakkında merak edilenler.

Küçük yaşta okçuluk kariyerinin temellerini atmaya başlayan Yasemin Ecem Anagöz kimdir, kaç yaşında soruları sporseverler tarafından araştırılıyor. Tokyo'da ülkemizi okçuluk alanında temsil eden Yasemin Ecem Anagöz biyografisi ve başarıları merak edilirken, genç yeteneğin Tokyo 2020'deki mücadeleleri ve sonuçları da inceleniyor. 22 yaşındaki milli sporcumuzun hayatı ve kariyeri haberimizde.

YASEMİN ECEM ANAGÖZ KİMDİR?

14 Ekim 1998'de İzmir'de dünyaya gelen Yasemin Ecem Anagöz profesyonel okçuluk yapmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. Anagöz, Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda ülkesini temsil etti. Sıralama turunu 642 puanla 13. sırada tamamladı. Sırasıyla Norveçli, Beyaz Rus ve Gürcü rakiplerini geçen sporcu, çeyrek finalde eşleştiği Yunan Evangelia Psarra'ya kaybederek elendi. Anagöz, Nottingham'daki Avrupa elemelerindeki performansıyla 2016 Yaz Olimpiyatları'na katılım hakkı kazandı. İlk turda Polonyalı rakibi Karina Lipiarska'yı 5-5 berabere biten maç sonrası tek ok tie-break'i ile geçen Anagöz, Son 32'ye kaldı. Bu turda karşılaştığı Meksikalı Alejandra Valencia'yla yine 5-5'lik beraberlik oluştu ancak bu kez tie-break sonucu kaybederek olimpiyatlara veda etti.

YASEMİN ECEM ANAGÖZ BAŞARILARI

Arjantin'deki karşılaşmasında rakiplerini geride bırakan Anagöz, kendi alanında dünya üçüncüsü oldu. 2018 yılında kendi rekorunu kıran genç okçu, Türkiye rekorunu 679'dan 686'ya çıkarmıştır. Samsun'da Dünya Kupası için yarışmış, yarışmadan gümüş madalya ile ayrılmıştır. 1.65 cm boyundadır. Tokyo Olimpiyatları'nda ter döken milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, ilk iki turunda 6-2'lik galibiyetin ardından üçüncü tura hak kazandı. 23 yaşındaki sporcu, 30 Temmuz'da çıkacağı bu maçın ardından madalya için mücadele edecek.

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Yasemin Ecem Anagöz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Ecem Anagöz biyografisi ve başarıları
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