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Giriş Tarihi: 28.7.2021 11:52

Alican Kaynar Olimpiyat Oyunları'nda birinciliğini sürdürdü!

AA
Alican Kaynar Olimpiyat Oyunları'nda birinciliğini sürdürdü!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde 7 Türk yelkenci yarıştı. Yelkende Alican Kaynar ikinci gün yarışlarını da birinci bitirirken, Deniz ve Ateş Çınar, Onur Cavit Biriz, Dilara Uralp, Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan çifti de yarışlarını yaptı.

Finn kategorisinde oyunlara iyi başlayan Alican Kaynar, iki yarışta 8 net puanla sınıfındaki liderliğini sürdürdü. 470 kategorisinde Deniz ve Ateş Çınar kardeşler ise ilk iki yarış sonunda 19 sporcu arasında günü 13. sırada bitirdi. Aynı kategoride mücadele eden Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan ise iki yarışın ardından günü 20. sırada tamamladı.

Rüzgar sörfü (RS:X) kategorisinde ise bugün yapılan yarışla 9 etap tamamlandı. Bu kategoride Türkiye'yi temsil eden Onur Cavit Biriz 21. ve Dilara Uralp 23. sırada yer alarak mücadelesini sürdürdü.

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Alican Kaynar Olimpiyat Oyunları'nda birinciliğini sürdürdü!
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