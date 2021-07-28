Defne kelebek gibi uçtu!

18 yaşındaki yüzücümüz Defne Taçyıldız, kadınlar 200 metre kelebekte 2:10.00’lık derecesi ile yarı finale yükseldi. Seansı bugün TSİ 10.57’de
Yüzmede yüzümüzü güldüren haber kadınlar 200 metre kelebekte geldi… 1. bölümde kulvara giren Defne Taçyıldız, serisini 4. sırada bitirip yarı finale yükseldi. Çinli Liyan Yu'nun2:08.36 ile ilk sıradabitirdiği yarışta2:10.00 ile 4. olan18 yaşındaki sporcumuz tarihimizde bu branşta Viktoria Zeynep Güneş'in ardından yarı final bileti alan ikinci sporcumuz oldu. 200 metrekelebekte yarıfinal mücadelesibugünTSİ 10.57'deiki seri halindeyapılacakve DefneTaçyıldız finalbileti için yüzecek...