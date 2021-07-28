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Giriş Tarihi: 28.7.2021

Defne kelebek gibi uçtu!

Defne kelebek gibi uçtu!

18 yaşındaki yüzücümüz Defne Taçyıldız, kadınlar 200 metre kelebekte 2:10.00’lık derecesi ile yarı finale yükseldi. Seansı bugün TSİ 10.57’de

Yüzmede yüzümüzü güldüren haber kadınlar 200 metre kelebekte geldi… 1. bölümde kulvara giren Defne Taçyıldız, serisini 4. sırada bitirip yarı finale yükseldi. Çinli Liyan Yu'nun 2:08.36 ile ilk sırada bitirdiği yarışta 2:10.00 ile 4. olan 18 yaşındaki sporcumuz tarihimizde bu branşta Viktoria Zeynep Güneş'in ardından yarı final bileti alan ikinci sporcumuz oldu. 200 metre kelebekte yarı final mücadelesi bugün TSİ 10.57'de iki seri halinde yapılacak ve Defne Taçyıldız final bileti için yüzecek...

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Defne kelebek gibi uçtu!
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