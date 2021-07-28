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Giriş Tarihi: 28.7.2021

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Tarihi yumruk

Olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın Türk boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Polonyalı Karolina’yı yenerek çeyrek finale çıktı. Yeni rakip Anna Lysenko

Olimpiyat Oyunları'nda sahne alan ilk Türk kadın boksörümüz Busenaz Sürmeneli, çeyrek finale yükseldi. Kokugikan Arena'daki müsabakada 69 kiloda yarışan sporcumuz, 39 yaşındaki Polonyalı Karolina Koszewska'yla karşılaştı. Karşılaşmaya iyi başlayan Busenaz, atak oyununu da sürdürürken ilk iki raunt sonunda 5 hakemin de tam puanını aldı. Son rauntta da üstünlüğünü koruyan 23 yaşındaki sporcumuz, mücadeleyi 5-0 kazanıp çeyrek finale yükselen taraf oldu. Busenaz Sürmeneli, 30 Temmuz Cuma günü TSİ 06.03'te Ukraynalı Anna Lysenko ile yarı final mücadelesi verecek.

'KADINLARIMIZA ARMAĞAN OLSUN'
Çeyrek final biletini alan Busenaz Sürmeneli, galibiyetin ardından sosyal medya hesabından "Bu galibiyet, güzel ülkemin tüm kadınlarına ve parlak bir gelecek hayali kuran tüm çocuklarına armağan olsun" mesajını paylaştı.

ÇAKIROĞLU YERINDE DURAMADI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da mücadeleyi takip edenler arasındaydı. Bir diğer milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu ise maç boyunca bir an olsun yerinde duramazken sık sık bağırarak arkadaşına destek verdi.

TOKYO 2020 KISA KISA
TEKVANDODA Nafia Kuş (+67kg) ilk turda Dominik'ten Katherine Peguero'ya 5-5 biten mücadelede altın puanda kaybederek elendi.
200 metre erkekler kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir 4. seride 2.10.73'lük derecesiyle 8. oldu ve olimpiyatlara veda etti.
JUDODA erkekler 81 kiloda tatamiye çıkan Vedat Albayrak son 32 turunda Takanori Nagase'ye altın puan setinde 3. kez shido cezası alarak yenildi ve olimpiyatları noktaladı.

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