Tarihi yumruk

Olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın Türk boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Polonyalı Karolina’yı yenerek çeyrek finale çıktı. Yeni rakip Anna Lysenko
Olimpiyat Oyunları'nda sahne alan ilk Türk kadın boksörümüz Busenaz Sürmeneli, çeyrek finale yükseldi. Kokugikan Arena'daki müsabakada 69 kilodayarışan sporcumuz, 39 yaşındakiPolonyalı Karolina Koszewska'ylakarşılaştı. Karşılaşmaya iyi başlayan Busenaz, atak oyununu da sürdürürken ilk iki raunt sonunda 5 hakemin de tam puanını aldı. Son rauntta da üstünlüğünü koruyan23 yaşındaki sporcumuz, mücadeleyi5-0 kazanıp çeyrek finale yükselentaraf oldu. Busenaz Sürmeneli, 30 Temmuz Cuma günü TSİ 06.03'te Ukraynalı Anna Lysenko ile yarı final mücadelesi verecek.
'KADINLARIMIZA ARMAĞAN OLSUN'
Çeyrek final biletini alan Busenaz Sürmeneli, galibiyetin ardından sosyal medya hesabından "Bu galibiyet,güzel ülkemin tümkadınlarına ve parlakbir gelecek hayalikuran tüm çocuklarınaarmağan olsun" mesajını paylaştı.
ÇAKIROĞLU YERINDE DURAMADI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da mücadeleyi takip edenler arasındaydı. Bir diğer milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu ise maç boyunca bir an olsun yerinde duramazken sık sık bağırarak arkadaşına destek verdi.
TOKYO 2020 KISA KISA
TEKVANDODA Nafia Kuş (+67kg) ilk turda Dominik'ten Katherine Peguero'ya 5-5 biten mücadeledealtın puanda kaybederekelendi. 200 metre erkekler kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir 4. seride 2.10.73'lük derecesiyle 8. oldu ve olimpiyatlara veda etti. JUDODA erkekler 81 kiloda tatamiye çıkan Vedat Albayrak son 32 turunda Takanori Nagase'ye altın puan setinde 3. kez shidocezası alarak yenildi ve olimpiyatları noktaladı.