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Giriş Tarihi: 28.7.2021 14:53 Son Güncelleme: 28.7.2021 15:20

Tokyo Olimpiyatları'nda Bayram Malkan çeyrek finale çıktı

AA
Tokyo Olimpiyatları'nda Bayram Malkan çeyrek finale çıktı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta erkekler 81 kiloda Bayram Malkan, son 16 turunda Ganalı Shakul Samed'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Bayram Malkan, Kokugikan Arena'da son 16 turunda Ganalı rakibiyle karşılaştı. İlk rauntta rakibine üstünlük sağlayan ve 5 hakemin 4'ünün puanını alan Bayram, ikinci rauntta rakibini saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı. Bayram'ın çeyrek final maçı 30 Temmuz Cuma günü olacak.

BAYRAM'IN RAKİBİ AZERİ DOMINGUEZ OLDU
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta erkekler 81 kiloda çeyrek finale çıkan Bayram Malkan'ın rakibi Azerbaycan'dan Loren Berto Alfonso Dominguez oldu. Kokugikan Arena'da son 16 turunda Loren Berto Alfonso Dominguez, Özbek rakibi Dilshod Ruzmetov'u yenerek çeyrek finale yükseldi ve Bayram'la eşleşti. Bayram Malkan'ın Dominguez'le çeyrek final karşılaşması 30 Temmuz Cuma günü TSİ 13.24'te başlayacak.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde boksta erkekler 81 kiloda çeyrek finale çıkan Bayram Malkan'ı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tebrik etti.

Kokugikan Arena'da oynanan karşılaşmadan sonra soyunma odasına inen Kasapoğlu, burada milli sporcuyla bir araya geldi. Bayram'ı tebrik eden Kasapoğlu, milli sporcuya sonraki turlarda başarı diledi.

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Tokyo Olimpiyatları'nda Bayram Malkan çeyrek finale çıktı
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