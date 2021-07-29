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Giriş Tarihi: 29.7.2021 16:06 Son Güncelleme: 29.7.2021 16:06

Gaziantep FK'da Maxim'in parmağı kırıldı

DHA
Gaziantep FK'da Maxim'in parmağı kırıldı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Gaziantep FK'ya Alexandru Maxim'den kötü haber geldi. Deneyimli oyuncunun Dynamo Kiev ile oynanan hazırlık maçında ayak parmağının kırıldığı açıklandı.

Gaziantep FK'nın tecrübeli ismi Alexandru Maxim'in Dynamo Kiev ile oynanan hazırlık maçında ayak parmağı kırıldı.

Kırmızı siyahlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel Futbol Takımımızın başarılı futbolcularından Alexandru Maxim, geçtiğimiz gün oynanan Dynamo Kiev karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık geçirmiştir. Sağlık ekibimizce yapılan muayene ve detaylı tetkiklerin ardından futbolcumuzun sağ ayak üçüncü parmağında çatlak tespit edilmiş olup tahmini iki hafta forma giyemeyecektir. Alexnadru Maxim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

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Gaziantep FK'da Maxim'in parmağı kırıldı
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