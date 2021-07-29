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Giriş Tarihi: 29.7.2021 12:35 Son Güncelleme: 29.7.2021 12:35

Patrick Moster ırkçı söylemleri sonrası Tokyo'dan gönderildi!

AA
Patrick Moster ırkçı söylemleri sonrası Tokyo'dan gönderildi!

Almanya Bisiklet Birliğinin sportif direktörü Patrick Moster, ırkçı söylemlerinin tespit edilmesi üzerine 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan ayrılmak zorunda kaldı. Almanya Olimpiyat Sporları Konfederasyonundan yapılan açıklamada, "Tokyo'daki görevlerine son verilen Patrick Moster, olimpiyat köyünden ayrıldı." ifadeleri kullanıldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarış sırasında ırkçı söylemde bulunduğu tespit edilen Almanya Bisiklet Birliğinin sportif direktörü Patrick Moster, oyunlardan ayrılmak zorunda kaldı.

Almanya Olimpiyat Sporları Konfederasyonundan yapılan açıklamada, Moster'ın söz konusu açıklamalarının olimpik değerlere zarar verdiği ve buna tolerans gösterilemeyeceği vurgulanarak, "Tokyo'daki görevlerine son verilen Patrick Moster, olimpiyat köyünden ayrıldı." bilgisi aktarıldı.

Yol bisikletinde erkekler zamana karşı yarış sırasında piste inen Moster, Etiyopyalı Amanuel Ghebreigzabhier ile Cezayirli Azzedine Lagab'ın gerisinde kalan Alman sporcu Nikias Arndt'a destek vermek amacıyla, "Şu deve sürücülerini yakala, hadi!" ifadelerini kullanmıştı. Irkçı söylemlerinin kamerayla kayıt altına alınmasının ardından Moster, özür dilemişti.

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Patrick Moster ırkçı söylemleri sonrası Tokyo'dan gönderildi!
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