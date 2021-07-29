Son dakika: Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde

25 yaşındaki milli boksör, ilk rauntta istediği oyunu sergileyemedi ve 5 hakemin 4'ü Özbek sporcuya yüksek puan verdi. İkinci rauntta daha agresif oynayan Buse Naz, bu sefer 5 hakemin 3'ünün puanını elde etti. Büyük heyecan sahne olan son rauntta Buse Naz, 4 hakemin tam puanını aldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.