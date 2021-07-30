Filenin Sultanları Arjantin karşısında tur arıyor! Gruptan çıkma ihtimalleri...

TUR İÇİN 3-1 VEYA 3-0'LIK GALİBİYET YETECEK

A Milli Takım, grubundaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. A Milli Takım, grubundaki üçüncü maçında iyi dönüş yaptığı ABD'ye ise 3-2 yenildi.

B Grubu'nda 4 puanı bulunan Türkiye, 4. sırada yer alıyor. Üç maçında da rakiplerine yenilen ve henüz puan alma başarısı gösteremeyen Arjantin ise son sırada bulunuyor.

Gruptan çıkmak için milli takıma Arjantin karşısında 3-0 veya 3-1'lik galibiyetler yetecek. Millilerin, 3-2 galibiyeti ve olası yenilgisi halinde gruptan çıkıp çıkamayacağı Rusya Olimpiyat Komitesi ile yapacağı son maçta belli olacak.