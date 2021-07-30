Kalbimizin sultanları

Ay-Yıldızlılar, ABD karşısında tarihi bir zaferin kıyısından döndü. 2-0 geriye düştük, vazgeçmedik, 2-2’yi bulduk ama son sette 15-12’lik yenilgi ile maçı 3-2 kaybettik
Olimpiyatların en önemli altın madalya adayları arasında yer alan ABD, düne kadar önce Çin ardından da Arjantin'i 3-0 yenerken gövde gösterisi yapmıştı. İlk sette 25-19, ikinci sette de tüm direnişimize rağmen gelen 25-20'lik ABD galibiyetlerinin ardından onlar adına iş bitmişti. 3. sete neredeyse 'öylesine' çıkan ABD karşısında tarihi bir geri dönüş hikâyesi başladı. 25-17'lik skor sonrasında 2-1 olan setlere rağmen ABD cephesi oldukça rahattı. Ancak 4. setin başlaması ile birlikte Filenin Sultanları, bu noktaya tesadüfen gelmediklerini herkese gösterdi. Zehra bloklarındaöne çıktı, Hande'nin de desteğiile file önünde caydırıcılığımızarttı. Kaptan Eda Erdem'in skor katkısına Meryem Boz faktörü de eklenince 25-20 kazandığımız setle 1 puanı cebe koyup tarihi zafer için 5. sete başladık. Bu seviyede artık defalarcasahne alan ABD'nin tecrübesiortaya çıktı. Kaptan Eda son sette bulduğu 6 sayı ile takımını ayakta tutmaya çalışırken, servislerde zayıf kalan Ay-Yıldızlılar galibiyetin kıyısından döndü: 12-15.
KADIN GÖZÜYLE: YASEMİN YILDIRIM
Bu heyecan her şeye bedel!
Onlara boş yere 'Sultan' demedik, başımıza taç etmedik… Onlar bu sevgiyi ve saygıyı; hırslarıyla, öz güvenleriyle, pes etmeyişleriyle, mücadeleleriyle ve aldıkları başarılarıyla sonuna kadar hak ettiler. Son olimpiyat şampiyonu Çin'i eze eze yenip coşturan da İtalya'ya yenilmesine rağmen kızamadığımız ve canınız sağ olsun dediğimiz de bizim kızlarımız. Çünkübiliyoruz ve hissediyoruzki yenildiklerinde hepimizdendaha çok üzülüyorlar. Hadi kabul edelim, pek çoğumuz 'ABD'ye 3-0 yeniliriz' diyerek oturdu ekran başına. Dünyanın 1 numarası, rakiplerine set vermeyen ABD karşısında 2-0 geriye düşerken, Çılgın Kızlar sahneye çıktı. Kaptan Eda, Mavi Şimşek Meryem, Hande, Zehra ve diğerleriyle bırakın ABD'den set almayı, skoru 2-2'ye getirip 1 puan aldık. Evet, sonuçta 3-2 kaybettik ama yaşadığımız heyecan her şeye değer. Şimdi ne mi yapıyoruz?'Ölüm grubundan nasıl çıkarız'ınhesaplarını. Zor mu? Buhırs ve mücadele ile hayır.