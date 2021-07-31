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Giriş Tarihi: 31.7.2021

Finale can katacak

Finale can katacak
Olimpiyat Oyunları'nın 7. gününde 5 bin metre elemelerinde Yasemin Can final biletini aldı. Tokyo Olimpiyat Stadı'ndaki 5 bin metre elemelerinde ilk seride piste çıkan sporcumuz, uzun süre ilk sırada kaldı. Son turda rakiplerinin atağı sonrasında geriye düşen Yasemin Can, 14.50.92'lik derecesi ile yarışı 6. sırada bitirdi. İlk 5 dışında kaldığı için diğer seriyi bekleyen atletimiz, ikinci serinin ilk 5 sırasını alanların da finale yükselmesinin ardından yapılan sıralamada, en hızlı 5 arasında yer alınca finale yükseldi.
Yasemin Can, 2016'da Rio Olimpiyatları'nda 10 bin metre yarışına katılmış ve 7. olmuştu... Sporcumuz 2017 Salon Atletizm Şampiyonası'nda ise 3 bin metrede 8: 43.46'lık derece ile gümüş madalyayı kazandı.

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