Alican Kaynar madalya için mücadele edecek

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yelken finn sınıfında 10 yarış sonunda madalya müsabakasına katılmaya hak kazanan milli sporcu Alican Kaynar, bir ilki başardı.

Yelkende 10 etap sonunda genel sıralamada 8. olan ve madalya mücadelesine katılma hakkına sahip olan Alican Kaynar, bunu elde eden ilk Türk sporcu oldu. Yarışların ilk iki gününde lider durumda bulunan milli yelkenci, madalya mücadelesinde yer alacak sıralamayı almasını bildi.