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Giriş Tarihi: 1.8.2021 11:55 Son Güncelleme: 1.8.2021 11:59

Alican Kaynar madalya için mücadele edecek

AA
Alican Kaynar madalya için mücadele edecek

Milli yelkenci Alican Kaynar, finn sınıfındaki yarışları 8. tamamlayarak madalya mücadelesine hak kazandı. Genel klasmanda 8. olan milli yelkenci, 3 Ağustos Salı günü düzenlenecek madalya yarışında mücadele edecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yelken finn sınıfında 10 yarış sonunda madalya müsabakasına katılmaya hak kazanan milli sporcu Alican Kaynar, bir ilki başardı.

Yelkende 10 etap sonunda genel sıralamada 8. olan ve madalya mücadelesine katılma hakkına sahip olan Alican Kaynar, bunu elde eden ilk Türk sporcu oldu. Yarışların ilk iki gününde lider durumda bulunan milli yelkenci, madalya mücadelesinde yer alacak sıralamayı almasını bildi.

YELKENDE BİR İLKİN PEŞİNDE OLACAK

Türkiye yelken branşında ilk kez Berlin 1936'da Demir Turgut Yola, Şeref Birgen, Harun Ülman ve Behzat Baydar ile temsil edildi.

Uzun yıllar bu branşta olimpiyatlarda yer alamayan Türkiye, Atlanta 1996'da Ayşe Sözeri ile oyunlarda tekrar boy gösterdi. Mistral sınıfında yarışan Ayşe Sözeri, yelkende oyunlara katılan ilk kadın Türk sporcu olarak da tarihe geçti.

Alican Kaynar da derece yapıp, yelkende Türkiye'ye madalya getiren ilk sporcu olmaya çalışacak. Milli sporcu, madalya yarışına ise 3 Ağustos Salı günü çıkacak. Yarış TSİ 08.33'te başlayacak.

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Alican Kaynar madalya için mücadele edecek
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