Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Ersu 5.65’e çıktı adını fınale yazdırdı
Giriş Tarihi: 1.8.2021

Ersu 5.65’e çıktı adını fınale yazdırdı

Ersu 5.65’e çıktı adını fınale yazdırdı

21 yaşındaki sporcumuz tarihimizde ilk kez sırıkla atlamada finale kalma başarısı gösterdi. 100 metrede ise Barnes& Harvey elendi

Milli atletimiz Ersu Şaşma, tarihimizde ilk kez sırıkla atlamada finale kalan isim oldu. 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdıran sporcumuz Türk atletizm tarihine geçti. Ayrıca Ersu Şaşma Londra 1948'de Ruhi Sarıalp ve Londra 2012'de Burcu Ayhan'dan sonra atlamalar yarışlarında final gören üçüncü kişi oldu. F.Bahçe sporcusu olan 21 yaşındaki atletimiz, 3 Ağustos Salı günü finallerde madalya için yarışacak.

100 METREDE DÖKÜLDÜK!
100 metre erkeklerde ise iki sporcumuz da elendi. Emre Zafer Barnes 10.47'lik derecesi ile serisinde 7. sırada kaldı ve yarı finali göremedi. Jak Ali Harvey ise 10.25'lik zamanıyla yarışı tamamlarken serisinde yedinci oldu ve olimpiyat macerasına nokta koydu.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP’li Manavgat Belediye Başkanı’na vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım!
SON DAKİKA: Antalya Manavgat Orman yangını son durum! Osmaniye, Manavgat, Marmaris yangınları neden çıktı? Manavgat'taki yangın söndü mü?
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf! ‘Çok zengin bir babanın kızı diye evlendim’
SON DAKİKA: O penaltıdan sonra Morutan inadı kırıldı imza için İstanbul'a geliyor! Terim iki ismin biletini kesti...
Son dakika: Konya'daki korkunç katliamın görüntülerine sabah.com.tr ulaştı! İşte saniye saniye dehşet anı ve o saldırgan...
Felç geçiren Tuğba Özay, bugün kuyumcu açılışına katıldı! Tuğba Özay açılış sonrası açıklama yaptı!
Felç geçiren Tuğba Özay’dan haber var! Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!
Seda Sayan'dan hastane odasında duygusal paylaşım! Hasta yatağındaki eniştesi ile ablasının 15. evlilik yıl dönümlerini kutladı...
SON DAKİKA | 31 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu
Son dakika: Kylian Mbappe’nin o sözleri gündem olmuştu! Genç yıldız PSG yönetimine kızgın…
ARKADAŞINA GÖNDER
Ersu 5.65’e çıktı adını fınale yazdırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA