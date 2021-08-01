Ersu 5.65’e çıktı adını fınale yazdırdı

21 yaşındaki sporcumuz tarihimizde ilk kez sırıkla atlamada finale kalma başarısı gösterdi. 100 metrede ise Barnes& Harvey elendi
Milli atletimiz Ersu Şaşma, tarihimizde ilk kez sırıkla atlamada finale kalan isim oldu. 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdıran sporcumuz Türk atletizm tarihine geçti. AyrıcaErsu Şaşma Londra 1948'de RuhiSarıalp ve Londra 2012'de BurcuAyhan'dan sonra atlamalar yarışlarındafinal gören üçüncü kişi oldu.F.Bahçe sporcusu olan 21 yaşındaki atletimiz, 3 Ağustos Salı günü finallerde madalya için yarışacak.
100 METREDE DÖKÜLDÜK!
100 metre erkeklerde ise iki sporcumuz da elendi. Emre ZaferBarnes 10.47'lik derecesi ile serisinde 7. sırada kaldı ve yarı finali göremedi. Jak Ali Harvey ise 10.25'lik zamanıyla yarışı tamamlarken serisinde yedinci oldu ve olimpiyat macerasına nokta koydu.