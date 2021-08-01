Sultanların tangosu!

Arjantin karşısında 25-23, 25-20 ve 25-18’lik setlerle 3-0 kazanan Ay-Yıldızlılar, işi Rusya ile oynanacak son maça bırakmadan gruptan çıkmayı garantiledi
AMilli Kadın Voleybol Takımımız B Grubu'nda Arjantin'i devirerek çeyrek finale yükseldi. Kadın voleybolunda ilk kez böyle bir başarıya imza atan takımımız ilk sette tutuk kalırken, file önünde Arjantin'i durdurmakta zorlandı. Ancak Eda ve Zehra'nınetkili oyunu ile ilk seti 25-23kazanmayı bildik. İkinci setin başlaması ile birlikte Arjantin yine direncini ortaya koyarken 7-6 geriyedüşsek de Hande Baladın'ında skor katkısı ile 16-13 öne geçtik,Zehra ve Ebrar ile nefes alıp25-20'lik galibiyete ulaştık. İlk iki sette olduğu gibi üçüncü sete de rakip iyi başladı. 15-14 geriye düşsek de file önünde kaptanEda'nın aldığı sorumluluk veNaz Akyol'un kritik hamleleri ile25-18'lik skora ulaşıp sahadan3-0 galip ayrıldık.
'DUALARIMIZ TÜRKİYE'YLE' Milli Takımımız'ın İtalyan başantrenörü Giovanni Guidetti, Türkiye için tarihi bir sonuç aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Madalya sorusu için "Sporyapan her çocuğun hayali olimpiyatmadalyasıdır. Bir hayallervar bir de gerçekler, onu göreceğiz" dedi. Guidetti, Türkiye'de yaşanan orman yangınları için de kayıtsız kalmadı: "Toprak ölüyor, canlılar ölüyor. Yangınla mücadele eden itfaiye ekibine ve herkese sevgilerimizi ve şükranlarımızı, Türkiye'ye dualarımızı gönderiyoruz. Buradan ne yazıkki bir şey yapamıyoruz. Tekyapacağımız voleybolda başarılıolmak ve Türk halkına 2 saatde olsa güzel vakit geçirtmek."
"GÜZEL İŞLER YAPIYORUZ"
Kaptan Eda Erdem, "Ülke voleybolu adına güzel işler yapıyoruz. İlk hedefe ulaştık. Artık adımızı yarı finale yazdırmak için mücadele edeceğiz" dedi. Naz Aydemir Akyol ise, "Zor günler yaşayan ülkemize bir nebze mutluluk yaşattıysak ne mutlu" diye konuştu.