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Giriş Tarihi: 1.8.2021

Sultanların tangosu!

Sultanların tangosu!

Arjantin karşısında 25-23, 25-20 ve 25-18’lik setlerle 3-0 kazanan Ay-Yıldızlılar, işi Rusya ile oynanacak son maça bırakmadan gruptan çıkmayı garantiledi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız B Grubu'nda Arjantin'i devirerek çeyrek finale yükseldi. Kadın voleybolunda ilk kez böyle bir başarıya imza atan takımımız ilk sette tutuk kalırken, file önünde Arjantin'i durdurmakta zorlandı. Ancak Eda ve Zehra'nın etkili oyunu ile ilk seti 25-23 kazanmayı bildik. İkinci setin başlaması ile birlikte Arjantin yine direncini ortaya koyarken 7-6 geriye düşsek de Hande Baladın'ın da skor katkısı ile 16-13 öne geçtik, Zehra ve Ebrar ile nefes alıp 25-20'lik galibiyete ulaştık. İlk iki sette olduğu gibi üçüncü sete de rakip iyi başladı. 15-14 geriye düşsek de file önünde kaptan Eda'nın aldığı sorumluluk ve Naz Akyol'un kritik hamleleri ile 25-18'lik skora ulaşıp sahadan 3-0 galip ayrıldık.

'DUALARIMIZ TÜRKİYE'YLE'
Milli Takımımız'ın İtalyan başantrenörü Giovanni Guidetti, Türkiye için tarihi bir sonuç aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Madalya sorusu için "Spor yapan her çocuğun hayali olimpiyat madalyasıdır. Bir hayaller var bir de gerçekler, onu göreceğiz" dedi. Guidetti, Türkiye'de yaşanan orman yangınları için de kayıtsız kalmadı: "Toprak ölüyor, canlılar ölüyor. Yangınla mücadele eden itfaiye ekibine ve herkese sevgilerimizi ve şükranlarımızı, Türkiye'ye dualarımızı gönderiyoruz. Buradan ne yazık ki bir şey yapamıyoruz. Tek yapacağımız voleybolda başarılı olmak ve Türk halkına 2 saat de olsa güzel vakit geçirtmek."

"GÜZEL İŞLER YAPIYORUZ"
Kaptan Eda Erdem, "Ülke voleybolu adına güzel işler yapıyoruz. İlk hedefe ulaştık. Artık adımızı yarı finale yazdırmak için mücadele edeceğiz" dedi. Naz Aydemir Akyol ise, "Zor günler yaşayan ülkemize bir nebze mutluluk yaşattıysak ne mutlu" diye konuştu.

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