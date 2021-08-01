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Giriş Tarihi: 1.8.2021 13:19

Tokyo'da altın Alexander Zverev'in

Tokyo'da altın Alexander Zverev'in

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde teniste tek erkekler kategorisinde Alman Alexander Zverev, Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Karen Khachanov'u 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde teniste tek erkekler kategorisinde Alman Alexander Zverev altın madalya kazandı.

Ariake Tenis Sahası'nda merkez kortta oynanan final maçında dünya 5 numarası Zverev, dünya 25 numarası olan Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Karen Khachanov ile karşılaştı.

Alman sporcu, baştan sona üstün bir oyun ortaya koyarak 6-3 ve 6-1'lik setlerle karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla altın madalya Zverev'e gümüş madalya ise Khachanov'a gitti.

Bronz madalyayı ise dünya 1 numarası Novan Djokovic'i yenen İspanyol Pablo Carreno Busta almıştı.

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Tokyo'da altın Alexander Zverev'in
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