Mersin Üniversitesi öğrencisi Milli Atlet Ersu Şaşma’dan tarihi başarı

Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi ve milli sporcumuz Ersu Şaşma elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sırıkla atlama elemelerinde, 5.65 metrelik derece elde eden Şaşma adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.

1948 yılından bu yana sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olarak tarihe geçen milli sporcumuz 3 Ağustos Salı günü yapılacak finallerde altın madalya için mücadele edecek.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, "Öğrencimiz Ersu Şaşma'yı, antrenörlerini ve hocalarını yürekten kutluyorum. Böyle bir tarihi başarı elde ederek hem üniversitemizin hem ülkemizin gururu oldu. İnşallah Ersu Şaşma bu başarısını madalya ile taçlandıracak" dedi.

Beden Eğitimi Yüksekokulu'nu hem altyapı hem kadro anlamında güçlendirerek Spor Bilimleri Fakültesi haline getirdiklerini belirten Prof. Dr. Çamsarı, "Fakültemizden milli atletimiz Ersu Şaşma gibi nice sporcunun yetişeceğine inancım tam bayrağımızı dalgalandırmak adına çalışan tüm öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Mersin Üniversitesi öğrencisi Ersu Şaşma, 2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler sırıkla atlama finalinde beşincilik elde etmiş, 23 yıldır kırılamayan sırıkla atlama Türkiye rekoru olan 5.70 metre engelini 5.72'ye çıkararak Türk atletizminin en eski rekorunu kırma başarısını da göstermişti.