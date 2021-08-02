Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Mersin Üniversitesi öğrencisi Milli Atlet Ersu Şaşma’dan tarihi başarı
Giriş Tarihi: 2.8.2021 12:04

Mersin Üniversitesi öğrencisi Milli Atlet Ersu Şaşma’dan tarihi başarı

BEKİR COŞKUN
Mersin Üniversitesi öğrencisi Milli Atlet Ersu Şaşma’dan tarihi başarı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Mersin Üniversitesi öğrencisi milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olarak tarihi bir başarıya imza attı.

Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi ve milli sporcumuz Ersu Şaşma elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sırıkla atlama elemelerinde, 5.65 metrelik derece elde eden Şaşma adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.

1948 yılından bu yana sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olarak tarihe geçen milli sporcumuz 3 Ağustos Salı günü yapılacak finallerde altın madalya için mücadele edecek.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, "Öğrencimiz Ersu Şaşma'yı, antrenörlerini ve hocalarını yürekten kutluyorum. Böyle bir tarihi başarı elde ederek hem üniversitemizin hem ülkemizin gururu oldu. İnşallah Ersu Şaşma bu başarısını madalya ile taçlandıracak" dedi.

Beden Eğitimi Yüksekokulu'nu hem altyapı hem kadro anlamında güçlendirerek Spor Bilimleri Fakültesi haline getirdiklerini belirten Prof. Dr. Çamsarı, "Fakültemizden milli atletimiz Ersu Şaşma gibi nice sporcunun yetişeceğine inancım tam bayrağımızı dalgalandırmak adına çalışan tüm öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Mersin Üniversitesi öğrencisi Ersu Şaşma, 2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler sırıkla atlama finalinde beşincilik elde etmiş, 23 yıldır kırılamayan sırıkla atlama Türkiye rekoru olan 5.70 metre engelini 5.72'ye çıkararak Türk atletizminin en eski rekorunu kırma başarısını da göstermişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Lise LGS nakil ek tercih sonuçları sorgulama ekranı: MEB e-Okul ile 2021 LGS lise 1. nakil sonuçları son dakika açıklandı!
Son dakika: Kritik kabine toplantısında yeni tedbir kararları masada
Son Dakika Haberi: Türkiye Konya'daki katliamı konuşuyor: Katil Mehmet Altun'un eşinin telefonundan çıkanlar şoke etti
Son dakika: Burak Yılmaz Fransa’da yine en çok konuşulan isim! Maçın adamı seçildi… “Her zamanki gibi”
Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan acı haber: Cinayetin detayları kan dondurdu
Devlet vatandaşının evini yeniden yapacak! İşte TOKİ'nin yapacağı o evler
Yangınlarda son durum: Bakan Pakdemirli'den önemli açıklamalar
Son dakika: 3 ilde yangınlar devam ediyor! Muğla'da alevler korkutucu boyutta, vatandaşlar tahliye ediliyor
CHP’li Manavgat Belediye Başkanı’na vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım!
Son dakika haberi: Marmaris kahramanı Şahin Akdemir Türkiye'yi ağlatmıştı: Ön otopsi raporu ortaya çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin Üniversitesi öğrencisi Milli Atlet Ersu Şaşma’dan tarihi başarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA