Türkiye'nin olimpiyat madalyası 96'ya çıktı!

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar'ın bronz madalya almasıyla Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 96'ya çıktı. Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Tokyo 2020'ye kadar 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı.

Tokyo 2020'de tekvandoda Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün'in aldığı bronz madalyalarla bu sayı 93'e yükseldi. Milli okçu Mete Gazoz'un bireyselde aldığı altın madalyayla bu sayı 94 oldu.